¡ÖÀ»¤Ê¤ëÎÏ¡×¤òÌ£Êý¤Ë¡á¥¿¥Ò¥Á½Ð¿È£²£²ºÐ¡¢µ±¤¯¶â¡½¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡Ì¸ÞÎØ¡Í
¡¡¥¿¥Ò¥Á¤Ç¡Ö¥Þ¥Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÀ»¤Ê¤ëÎÏ¡×¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿³¤¤¬¡¢¤³¤ÎÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿£²£²ºÐ¤Î¥«¥¦¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ï¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ´ú¤ÈÊ©ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Î´ú¤òÎ¾¼ê¤Ë°®¤ê¡¢¹âÍÈ¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏ¼Ô¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Ëµ¯¤¤¿Ä¹¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ê¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤ÎÇÈ¡Ë¤ËÀäÌ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÈÄ¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤·¤Æ²ÃÂ®¤·¤Ê¤¬¤éÁ¯¤ä¤«¤ËÇÈ¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢£±£°ÅÀËþÅÀÃæ£¹¡¥£µ£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾¸å¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â£¸ÅÀÂæ¤Î¹¥¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇÈ¤¬¾Ã¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö³¤¤¬Ì£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥Ê¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡£Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ç¡¼¥×¡¼¤ÎÇÈ¤Ë£¸ºÐ¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤À¤«¤éÆÃÄ§Åª¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÈ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿å¾å¥¹¥¡¼¤ÇÎ¦¤ËÌá¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¸½¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£Ì´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£¡¡