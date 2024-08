(MCU)最新作『&ウルヴァリン』にサプライズ登場を果たした俳優が自身のInstagramを更新し、復帰までの経緯を明かした。また、復帰までの肉体改造を捉えたトレーニング映像も公開されている。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL. --- 『デッドプール&ウルヴァリン』エレクトラ役ジェニファー・ガーナーが初コメント、復帰の経緯を語る

『デッドプール&ウルヴァリン』では、『デアデビル』(2003)『エレクトラ』(2005)でエレクトラ・ナチオスを演じたジェニファー・ガーナーがサプライズ登場。約20年ぶりに同役を再演することになった。

Daredevil (2003)Directed by Mark Steven Johnson©Twentieth Century Fox Photographer: Zade Rosenthal 写真:ゼータイメージ

ガーナーの参加は公開前からものの、劇中での登場は観客にとって大きなサプライズとなっただろう。劇中では、ウェズリー・スナイプス演じるブレイド、ダフネ・キーン演じるローラ/X-23、チャニング・テイタム演じるガンビット/レミー・ルボーと共に、エピックな登場を見せた。

エレクトラを再演したガーナーは自身のInstagramを更新。撮影に向けたトレーニング映像を添えながら、復帰までの経緯を綴っている。

ガーナーいわく復帰についての打診を受けたのは、映画『アダム&アダム』(2022)の撮影期間中だという。同作では『デッドプール&ウルヴァリン』のショーン・レヴィ監督とライアン・レイノルズが2度目のタッグを果たし、ガーナーもメインキャストとして参加していた。

オファーを承諾したガーナーはさっそく、復帰に向けて肉体改造を始めたようだ。動画で映し出されている通り、筋トレや水泳、縄跳び、ボクシングなどあらゆる手段を使ってトレーニングに挑んだ。『デアデビル』『エレクトラ』など多くの作品でガーナーのスタントダブルを務め、『デッドプール&ウルヴァリン』にも参加したショーナ・ダギンズもトレーニングに付き添い、かつての肉体を取り戻したという。ほか映像では、武器の釵(さい)の練習風景も映し出されている。

復帰にあたり、ガーナーは「エレクトラと私にはエンディングが必要だとは知りませんでした」と綴りながら、「ショーンとライアンは知っていました」と2人への敬意を示している。「彼らはたくさんの才能を与えられていますが、周りの人々に目を配り、持ち上げようとするのは、その最たるものです」。

また、ガーナーはスナイプスら共演者の名前を挙げながら、「天国にいるようでした」と撮影を回顧。「戦いの撮影はすごく楽しくて、そこにみんなといられたのは本当に夢のようでした。仲間を誇りに思いますし、一緒に戦えたことに感謝しています。ありがとうだけでは足りないです」と再演への思いを語った。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット上映中。

