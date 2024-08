ホラーゲーム「Five Nights at Freddy′s: Help Wanted 2」PS VR2対応PS5パッケージ版が10月24日に発売決定予約受付も開始

【「Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2」PS VR2対応PS5パッケージ版】10月24日 発売予定価格:5,940円

Beep Japan、Maximum Entertainment、STEEL WOOL GAMESはホラーゲーム「Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2」のPlayStation VR2対応プレイステーション 5パッケージ版を10月24日に発売する。価格は5,940円。

「Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2」は、ホラーゲーム「FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED」の続編。プレーヤーは、Freddy Fazbear's Pizzaの新米従業員として、ピザ屋経営とメンテナンスのあらゆる面で活躍するために必要なものがあることを証明しなければならない。

発売日公開に伴い、8月6日より事前予約が開始されている。なお、同作のダウンロード版は発売中。

【「Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2」ストーリー】

あなたの仕事は小さな事務所で防犯カメラに目を見張ることです。予算の関係で、一晩で使える電力は非常に限られています。一晩分の電力を使い果たしてしまうと、セキュリティドアや照明は使えなくなります! Freddy Fazbearや仲間たちが適切な場所にいないとか、何か異常を発見したらモニターで探して、必要に応じて自分の身を守らなければなりません。

あなたはFreddy'sでの5日間の仕事を無事に終えることができるでしょうか?

「Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2」PS VR2対応PS5パッケージ版

【内容】

・「Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2」ゲーム本体

・ホログラムステッカーシート

事前予約特典

事前予約特典としてA3ポスターが付属する。

「Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2」ゲーム概要

VIPとしてバックステージに行こう

ロクサーヌ・ウルフとS.T.A.F.F.ボットのピザプレックスサロンでのパフォーマンスの準備を手伝う。

クラシックゲームを楽しもう

ゲーム内では、FazcadeでBonk-a-BonやFazerblastなどのクラシックゲームをプレイすることができる。

ピッツェリアの従業員専用セクションで、裏方のお世話も

気分がすぐれない患者に応急処置を施したり、アニマトロニクスの定期診断やメンテナンスを手伝ったりすることもできる。

高速フードサービスを体験

「フードプレパレーションコース」では、Freddy Fazbear's Pizzaでのフードプレパレーションに必要な知識を身につけることができる。高速フードサービスの楽しさを体験し、お腹を空かせたロボットに食べ物を与える準備をしよう。

Eチケットアトラクションを体験

チケットブースで、西部劇の舞台でガンマンになれる「キャプテン・フォクシーのカウボーイ・アドベンチャー」などのアトラクションを試すことができる。

特別なミニゲームをプレイできる

もっと怖い体験をしたいプレーヤーは、シスター・ロケーションの世界に飛び込んで見るといいだろう。これらの特別なミニゲームは、クラシックな「Five Nights at Freddy's」のVRバージョンとなっている。

【スクリーンショット】

※「Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2」は、PS5とPS VR2の両方に対応。PS VR2がなくてもプレイできる。