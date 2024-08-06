小型で設置場所を選ばない！ サウンドバー「Philips TAB6309」GREEN FUNDINGでお得な先行予約販売中
鑫三海は、同社が運営するAFU（アフー）ストアより、サウンドバー「Philips TAB6309」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGで開催中です。
同製品は縦幅37mm、奥行42mm、本体重量約600gのコンパクトサウンドバー。BluetoothはVer5.3で、次世代音声規格「LE Audio」にも対応。人の声やセリフをクリアにする「ダイアログエンハンスメント」、シチュエーションに合わせてた「4つのイコライザーモード」深夜でもサラウンドサウンドを楽しめる「夜間モード」などを搭載しています。
HDMI eARC/ARCに対応し、立体音響技術のDolby Atmos、ロスレスオーディオのDolby TrueHD、バーチャル3DサラウンドのDTS Virtual:Xなど様々な音声フォーマットにも対応しています。
専用アプリ「Philips entertainment」をダウンロードし接続することで、スマートフォンから様々な操作ができるようになります。音声・音楽・映画・スタジアムと4パターンのイコライザー設定や、バス、トレブルの微調整など、最適な音響をカスタマイズ可能です。
通常価格は6万3800円（税込）ですが、8月5日17時現在、GREEN FUNDINGの先行予約価格は、早割22％オフの4万9800円（税込）〜となっています。実施期間は9月25日まで。
■チャンネル数：2.1ch
■総出力：RMS 160W @THD<=10% 上限320W
■ユニット構成：サウンドバー…フルレンジスピーカー×2（105mm*30.7mm）、ツイーター×2（42mm*30mm）／サブウーファー…115mm*90mm径ウーファー×2
■対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS Digital surround 5.1、Dolby MAT、SBC、LC3、MP3、WAV、FLAC、LPCM（2ch-7.1ch）
■入出力関連：HDMI out×1（eARC/ARC）、USB、AUX in（3.5mm）、光デジタル入力×1