【漫画アクション 2024年8/20号】8月6日 発売価格:510円

双葉社は、マンガ雑誌「漫画アクション 2024年8/20号」を本日8月6日に発売した。価格は510円。

今号の表紙と巻中・巻頭グラビアはPPエンタープライズのタレントが飾る。コスプレイヤーのえなこさんや東雲うみさんらのバニーグラビアになっており、紙面では様々な写真が掲載されているほか、特別付録としてオフショットDVDが付いてくる。

また、水瀬マユ氏が手掛けるマンガ「いとなみいとなめず」が完結となり巻頭カラーを飾る。

