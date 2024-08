BAND-MAIDが、9月25日に発売する約3年半ぶりのスタジオアルバム『Epic Narratives』のアートワークを公開した。アートワークは、今作もSAIKI(Vo)プロデュースによるもの。3月に発売された10周年記念公演のパッケージデザインでも象徴的だった“塔”をモチーフに、“塔”の周りに広がった光景が描かれているアートワークが目を引く。さらに、ニューアルバムからの先行配信曲BAND-MAID with The Warning「SHOW THEM」のMVが、8月7日0時に公開されることも決定。BAND-MAIDとメキシコの国民的3姉妹バンドThe Warningが東京の街並みや摩天楼をバックに、2バンドの熱い競演を観られれる唯一の映像となっている。The Warning が来日した際に東京で撮影されたものだそう。

『Epic Narratives』



2024年9月25日(水)発売■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]PCCA-06328/税込\12,100特殊仕様■初回生産限定盤[CD+DVD]PCCA-06329/税込\8,800通常仕様■通常盤[CD only]PCCA-06330/税込\3,300通常仕様【収録内容】[CD]各形態共通全14曲収録予定MemorableShamblesBestieProtect YouSHOW THEM *BAND-MAID with The WarningToi et moiMagieForbidden taleGo easyBrightest StarThe oneLetters to youTAMAYA!Get to the top*収録曲順は後日発表いたします[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕(ライブ)映像ご予約はこちらから:https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD■早期予約特典「Seasoned」収録CD予約対象期間:2024年7月14日(日)〜2024年8月7日(水)■ショップ別オリジナル特典・Amazon.co.jp:巾着・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:レコードキーホルダー・全国HMV/HMV&BOOKS online:缶マグネット・楽天ブックス:ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け・セブンネットショッピング:アクリルコースター・Neowing:A4クリアファイル・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人:ポストカード■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け