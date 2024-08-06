Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎÀïÎ¬Ž¤ÊÆ¹ñ¤¬¸«²á¤´¤·¤¿Ž¢¶¼°Ò¤Î²Ð¼ïŽ£
2018Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢¾®¼Æ»á¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§wakamatus.h¡¿PIXTA¡Ë
¤¤¤Þ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤¬¡ÖÇ®¤¤¡×¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÈ¾Æ³ÂÎµ¬À©¤Î¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬ÂæÏÑ¤ÎËÉ±ÒÈñ»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬µÞÍî¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÉÒ´¶¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¤Þ¤Ç·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÉûÂåÉ½´´»ö¤ò¤Ä¤È¤á¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾®¼ÆËþ¿®»á¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¤ÎÃæ¤´¤í¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¹ñ»º²½¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´íµ¡´¶¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÂÐÃæÀ©ºÛ¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¾®¼Æ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø2040Ç¯ È¾Æ³ÂÎ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ½Â¤2025¤Î¶¼°Ò
¡ÖSEMI¡ÊSemiconductor Equipment and Materials International¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Ê½Ð¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×
SEMI¤È¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÁõÃÖ¡¢ºàÎÁ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÀ¤³¦Åª¤Ê¶È³¦ÃÄÂÎ¤À¡£SEMI¤ÏËèÇ¯1·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«¤¯¡£
Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡¢2018Ç¯1·î¤Î¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢ÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿»ä¤Ï¤³¤¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¿¼Æþ¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¶¯¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥³¥·¥Ð¡×
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢SEMI¤Î´´Éô¤¬½Â¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡£À¤³¦¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤À¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÈãÈ½¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×
²¿¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
»ä¤¬Ãæ¹ñ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬2017Ç¯6·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤·¤¿¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ë¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ë¡¤ÎÆâÍÆ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´í¸±À¤ò¤Ä¤ß¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ê¶Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹¶·â¡¦ÇË²õ¤¹¤ë¹ñ³°ÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¡×¤ò¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢»ä¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¾Íè¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï½ÅÍ×¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢³°¹ñ´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¹©¾ì¤«¤éËÜ¹ñ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢³°¹ñ´ë¶È¤¬Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇ¼Æþ¤·¤¿ÁõÃÖ¤«¤é¤â¥Ç¡¼¥¿¤ÏÈ´¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦Ä¾´¶¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤âÁá¤¯¤«¤é·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¤³¤Î¤³¤í¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°¤¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´í¸±»ë¤·¤¿¤Î¤¬ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¤ÈÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÃæ¶½ÄÌ¿Ö¡ÊZTE¡ËÀ½ÉÊ¤Ëµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆß¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¡ÖPCAST¡ÊPresident¡Çs Council of Advisors on Science and Technology¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»ðÌäµ¡´Ø¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎ²Ê³Øµ»½Ñ»ðÌä²ñµÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
PCAST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï15¿ÍÄøÅÙ¤Ç¡¢³Ø¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢·ÐºÑ³¦¤«¤é¤â²Ã¤ï¤ë¤Î¤¬¤Ä¤Í¤À¡£Ç¯¤Ë¿ô²ó²ñµÄ¤ò³«¤¡¢À¯ºö¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î³«È¯¡¦¶¡µë·×²è¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ï¡¼¥×¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¸ùÀÓ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏPCAST¤ÎÄó¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊPCAST¤Ç¡¢¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÊýºö¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Î2´üÌÜ¤Î½ªÈ×¤ËÅö¤¿¤ë2016Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢À¤³¦Âè3°Ì¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¥º¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¥¢¥¸¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Î¥Á¥ã¡ÊSEMI¤Î¸½²ñÄ¹·óCEO¡Ë¤ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÂè4Âå¼ÒÄ¹¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢PCAST¤¬½Ð¤·¤¿Äó¸À¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢À¤³¦¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂ®¤¯Áö¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
À¤³¦Ãæ¤Î¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ëÊÆ¹ñ¤Î¡¢¤·¤«¤âÂçÅýÎÎ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤µ¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤ÏÌ¤Íè±Ê¹åÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢µ¿ÏÇ
ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæÀ©ºÛ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ãæ¹ñÄÌ¿®µ¡´ïÂç¼ê¤ÎZTE¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎµòÅÀ¤«¤é¥¤¥é¥ó¤äËÌÄ«Á¯¤Ë°ãË¡¤ËÄÌ¿®µ¡´ï¤òÍ¢½Ð¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏZTE¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¤Î7Ç¯´Ö¶Ø»ß¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£
2019Ç¯¤ËÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÄÌ¿®µ¡´ïÂç¼ê¤Î²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤âÍ¢½Ð´ÉÍýË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥¹¥È¡½¡½ ¤Ä¤Þ¤ê¶ØÍ¢¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñÍ³Íè¤Îµ»½Ñ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤òµö²ÄÀ©¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¿¯Æþ¸ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Ê¤É¤¬Ï³±Ì¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤À½ÉÊ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÀß·×¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹»Ò²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¥Ï¥¤¥·¥ê¥³¥ó¤ä¡¢À¸»º¤òÀÁ¤±Éé¤¦SMIC¤Ë¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ÏPCAST¤Ç¡Ö·üÇ°¤Ê¤·¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤¬àÊÑ¿´〞¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
1¤Ä¤Ï¡¢ZTE¤Î°ãË¡Í¢½Ð¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢µ¿ÏÇ¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë»É·ã¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤¬È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤òÄ¾·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¥À¥á²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸º»º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢À¯ÉÜ´Ö¥ë¡¼¥È¤ÇÂæÏÑ¤ËÁý»º¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¹ñ»º²½·×²è¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¶¼°Ò¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ËºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤¬½½Ê¬¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÉð´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¥í¥·¥¢¤Î½äÍÎ´Ï¡Ö¥â¥¹¥¯¥ï¡×¤¬¡¢3½µ´ÖÁ°¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×2È¯¤Ç·âÄÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊÆÃæÈ¾Æ³ÂÎËà»¤¤Ø
¤½¤³¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ï¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£2020Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÍ³Íè¤Îµ»½Ñ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎ¤òÍ¢½Ðµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤è¤¦À©ºÛ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢TSMC¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¡µë¤ÎÄä»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£Æ±Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ï¡¢SMIC¤ò¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎASML¤·¤«¼ÂÍÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤EUVÏª¸÷ÁõÃÖ¤òÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¤¿¤À¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ´ë¶È¤òÁÀ¤Ã¤¿À©ºÛ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯10·î7Æü¡¢¤Ä¤¤¤ËÃæ¹ñÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ©ºÛ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£
¡¦AI½èÍý¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢½Ð¶Ø»ß
¡¦ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤Ë¤«¤é¤àÀß·×¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÈÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÍ¢½Ð¤â¶Ø»ß
¡¦À®ËìÁõÃÖ¤ÎÍ¢½Ð¤âÊÆÀ¯ÉÜ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×
¡¦Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤ÎÉôÉÊ¡¦ºàÎÁ¤ÎÍ¢½Ð¤â¶Ø»ß
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¤äÀß·×»Ù±ç¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Þ¤Çµ¬À©¤·¤¿¤Î¤Ï·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢È¾Æ³ÂÎÀ¸»ºÀßÈ÷¤Ë¶¯¤¤ÆüËÜ¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤¬¤³¤Îµ¬À©¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢¶ØÍ¢¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦36¼Ò¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö10·î7ÆüÀ©ºÛ¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤ò»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ê¾®¼Æ Ëþ¿® ¡§ JSRÁ°²ñÄ¹¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ë