¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×ÀìÍÑ¤Î¿Æ»Ø¤Ë¤Ä¤±¤ë¥«¥Ã¥¿¡¼¡ØkiritoRING¡Ê¥¥ê¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¡Ù¤¬¾®Ä»¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤Ï¼ê¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎåºÎï¤ËÀÚ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¤Ç¤â¥Ï¥µ¥ß¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶»È¤¦¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤â¤ä¤â¤ä¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥¿¡¼¡ØkiritoRING¡Ê¥¥ê¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¥Æ¡¼¥×ËÜÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿Æ»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ»È¤¦¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×ÀìÍÑ¤Î¥«¥Ã¥¿¡¼¡£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤âÊØÍø¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¾®Ä»¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¢£¿Æ»Ø¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ª ¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥¿¡¼
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸¶ñ¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥¿¡¼¡ØkiritoRING¡Ê¥¥ê¥È¥ê¥ó¥°¡Ë¡Ù¡ÊÁ´4¼ï¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ440±ß¡¦2024Ç¯7·îÃæ½ÜÈ¯Çä¡Ë
¡Ö¿Æ»Ø¤Ë¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª ¿Æ»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¡£
¥Æ¡¼¥×ËÜÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Æ¡¼¥×¤´¤È¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Æ»Ø¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬²è´üÅª¤À¡£
¢£¾®Ä»¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª
¥°¥ê¡¼¥ó
¥«¥é¡¼Å¸³«¤ÏÁ´Éô¤Ç4¿§¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤ä¼ýÇ¼BOX¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£
¥Ô¥ó¥¯
¥Ö¥ë¡¼
¥Ö¥é¥¦¥ó
¢£º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¿Æ»Ø¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¾®Ä»¤Î±©¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿Æ»Ø¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£U»ú·¿¤Î±©¤¬¿Æ»Ø¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
º¸¼ê
±¦¼ê
U»ú¤Î±©¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥·¥ê¥³¡¼¥óÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ø¤ÎÂÀ¤µ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍ¥¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¢¤ë¡£
º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¿Æ»Ø¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª ±¦Íø¤¡¦º¸Íø¤´Ø·¸¤Ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¯¤Á¤Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤¬¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ê¥È¥ê¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥ó¥°¤À¤«¤é¡Ö¥¥ê¥È¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÌ¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¢£15ÐÉý¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×ÀìÍÑ
¿Æ»Ø¤Ë¡Ö¥¥ê¥È¥ê¥ó¥°¡×¤ò¤Ï¤á¤Æ¡¢Ä»¤Î¤ªÊ¢¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·Ú¤¯»ý¤Ä¡£
¥Æ¡¼¥×¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¡¢¤¯¤Á¤Ð¤·ÉôÊ¬¤Ç¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤í¤¦¡£
ÀÚ¤ìÌ£¤âÎÉ¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤ÏºÙ¤«¤Ê¥®¥¶¥®¥¶ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£
¥Æ¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡ª
Ã»¤¤¥«¥Ã¥È¤â¤³¤ÎÄÌ¤ê¡£°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Ú¥ê¥Ã¤ÈÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ä¾´¶Åª¤Ëºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥Æ¡¼¥×¤´¤È¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡ª ¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥Î¡¼¥È¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£
1.5ÐÉýÀìÍÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Æ¡¼¥×¤Î³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
ËÜÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äÊ¸¶ñÀìÌçÅ¹¡¢Âç⼿ÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡£