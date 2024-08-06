ÂæÏÑ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè11Æü¤Î·ë²Ì ÃË»ÒÂÎÁà¡¦Åâ²Å¹ã¤¬¼ïÌÜÊÌ¤ÎÅ´ËÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë
¡Ê¥Ñ¥êÃæ±û¼Ò¡Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè11Æü¤Î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÂÎÁàÃË»Ò¤ÎÅâ²Å¹ã¤¬¼ïÌÜÊÌ¤ÎÅ´ËÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÀª¤Î¥á¥À¥ëÀ®ÀÓ¤Ï¶â1¡¢Æ¼3¤Î·×4¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¦ÂÎÁà
Åâ¤ÏÃË»Ò¤Î¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤ÎÅ´ËÀ¤Ç13.966ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÇÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¢¦Âîµå
ÃË»ÒÃÄÂÎ¤Î1²óÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤ÎÂæÏÑ¤ÏÆ±13°Ì¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡½0¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÁñÃÒÊ¥¡¦¹â¾µâÏÁÈ¤Ï2¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¸å3¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤·¡¢3¡½2¤ÇÀè¾¡¡£Âè2»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÎÓú´¼ô¤¬3¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Âè3»î¹ç¤Ï¹â¾µâÏ¤¬3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
6Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÏÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¡£
¢¦Î¦¾å
ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ç¡¢Âè6ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÍÌ½ÓßË¤Ï20ÉÃ83¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÁÈ3°Ì°ÊÆâ¤ÇÁè¤¦½à·è¾¡¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£³ÆÁÈ4°Ì°Ê²¼¤Ë¤è¤ëÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë²ó¤ë¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ëÍ½Áª¤Ç¡¢×ÅÌ¾ÍÈ¤ÏÉ¨¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡ÊóÕ·úÃé¡¢¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¢¦ÂÎÁà
Åâ¤ÏÃË»Ò¤Î¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤ÎÅ´ËÀ¤Ç13.966ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÇÂæÏÑ¤ÎÁª¼ê¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¢¦Âîµå
ÃË»ÒÃÄÂÎ¤Î1²óÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤ÎÂæÏÑ¤ÏÆ±13°Ì¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡½0¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÁñÃÒÊ¥¡¦¹â¾µâÏÁÈ¤Ï2¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¸å3¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤·¡¢3¡½2¤ÇÀè¾¡¡£Âè2»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÎÓú´¼ô¤¬3¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Âè3»î¹ç¤Ï¹â¾µâÏ¤¬3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
6Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÏÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¡£
¢¦Î¦¾å
ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ç¡¢Âè6ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÍÌ½ÓßË¤Ï20ÉÃ83¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÁÈ3°Ì°ÊÆâ¤ÇÁè¤¦½à·è¾¡¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£³ÆÁÈ4°Ì°Ê²¼¤Ë¤è¤ëÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë²ó¤ë¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ëÍ½Áª¤Ç¡¢×ÅÌ¾ÍÈ¤ÏÉ¨¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡ÊóÕ·úÃé¡¢¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë