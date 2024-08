東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”の期間中に提供されるメニューを紹介していきます。

東京ディズニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年10月1日(火)から11月7日(木)の期間、“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが登場!

「シャーウッドガーデン・レストラン」では、ハロウィーン気分をより盛り上げてくれる「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ

© Disney

価格:

【ランチ】

大人 平日5,000円/土日祝日5,500円

中人(7〜12才)全日3,600円

小人(4〜6才)全日2,500円

【ディナー】

大人 平日6,600円/土日祝日7,100円

中人(7〜12才)全日4,300円

小人(4〜6才)全日3,100円

※3才以下は無料です

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ」

秋の味覚を楽しめるお料理には、オレンジや紫などのハロウィーンらしい彩りや、かぼちゃやゴーストなどのモチーフも添えられています。

ブッフェ台を見ているだけでワクワクと楽しい気分に☆

前菜やお肉料理からデニッシュやデザートまでこだわりが詰まったたくさんの種類のお料理が並びます。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

© Disney

提供時間帯:ランチ/ディナー

価格:1,500円

ピーチネクター、カルピスウォーター、ポワールシロップ、バタフライピーシロップ、レモンジュース、ソーダ、ゆずピール、ブルーベリー、ローズマリ

白と紫のグラデーションが妖艶な雰囲気の「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

ピーチネクターやカルピスウォーターがベースで、レモンジュースで酸味をプラス◎

そして、ブルーベリー、ゆずピール、ローズマリーがトッピングされ、シュワシュワのソーダで爽やかにいただけます。

ハロウィーンムードたっぷりな、彩り豊かなブッフェにスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

