ディズニーアンバサダーホテルのカリフォルニア料理レストラン「エンパイア・グリル」では、特別なお料理やフォトフレームがセットになった「“プレシャスアニバーサリープラン”が楽しめます。

今回は、「エンパイア・グリル」で提供されている“プレシャスアニバーサリープラン”の紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「プレシャスアニバーサリープラン」

© Disney

提供期間:2024年9月1日(日)〜

価格:【ランチ】(大人2名)27,000円、【ディナー】(大人2名)39,000円

※2024年12月20日(金)〜2024年12月25日(水)のディナーは(大人2名)45,000円

追加料金(大人1名):【ランチ】12,500円、【ディナー】18,500円

※2024年12月20日(金)〜2024年12月25日(水)のディナーは21,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ご予約方法:

ご利用日2日前まで、電話にてお申し込みください。

エンパイア・グリル:047-305-2667(10:00〜21:00)

・事前予約が必要なメニューです。

・1日あたり組数限定のプランです。

・各コースのメニュー内容は時期によって異なります。

・ご利用時間は120分といたします。

・本メニューは、下記の期間提供を休止いたします。

- 2024年10月25日(金)〜10月31日(木)

- 2024年11月1日(金)〜11月7日(木)

- 2024年12月13日(金)〜12月19日(木)

- 2025年2月17日(月)〜2月23日(日)

- 2025年3月31日(月)〜4月6日(日)

ディズニーアンバサダーホテルのカリフォルニア料理レストラン「エンパイア・グリル」

「エンパイア・グリル」では、特別なお料理やフォトフレームがセットになった“プレシャスアニバーサリープラン”が用意されています!

大切な人とのすてきなひとときを過ごすのにおすすめのプランです。

<プラン内容>

アニバーサリーコース(ランチ/ディナー)2名分

本プランだけの特別なコース料理をお楽しみください。

ウェルカムドリンク

スパークリングワインまたはノンアルコールドリンクを1杯ずつご用意します。

オリジナルフォトフレーム

オリジナルフォトフレームは、キャストが撮影した写真を添えてお渡しします。

1グループに1つずつご用意。

“プレシャスアニバーサリープラン”では、ウェルカムドリンクに前菜、メインにデザートまで、こだわりのお料理をたっぷりと堪能できます。

彩り豊かなお料理は見た目も華やかで、特別な日のお食事にぴったり☆

デザートプレートには、ドレスアップした「ミッキーマウス」に「ミニーマウス」、「ドナルドダック」に「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」の姿も。

「ミッキーマウス」たちもお祝いムードたっぷりです。

お料理はもちろん、オリジナルフォトフレームもセットになった、大切な日のお祝いにうれしいコースメニュー。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「プレシャスアニバーサリープラン」の紹介でした!

