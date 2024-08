「チンパンジーが『ママ』と話す動画」が、科学的に人間の言葉を話していると認められました。これまでは「霊長類の脳の違いによって、人間だけが意味のある音を発することができる」と推測されてきたのですが、これは誤った推測である可能性が浮上しています。Chimpanzee utterances refute purported missing links for novel vocalizations and syllabic speech | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-024-67005-wAstonishing Videos Capture Chimpanzees Saying Actual Human Words : ScienceAlertスウェーデン王立工科大学の音声学者であり認知科学者でもあるアクセル・エクストローム氏とその同僚が、チンパンジーが「ママ」と話す動画が、科学的に人間の言葉を話しているものであると論じました。研究チームはインターネット上で公開されている2本の動画を検証し、異なる大陸に住む血縁関係のないチンパンジー2頭が、「ママ」と似た発音の言葉を発していることに着目。これらの言葉は英語話者の飼育員から教えられたものとみられています。問題の動画のひとつは、アメリカ・フロリダ州のサンコースト霊長類保護区で飼育されていた1944年生まれのチンパンジー「ジョニー」が、飼育員に対して「ママ」と話しかける様子を撮影したもの。動画では飼育員が「ママって言える?」とジョニーに話しかけると、ジョニーが「ママ」と低めの声で発する様子がしっかりと記録されています。なお、ジョニーは2007年3月30日に亡くなりました。Chimpanzee Talking - YouTube「ママ(mama)」という単語は人間の会話に最初に現れた言葉のひとつである可能性があると主張されてきました。これは、「m」の音が人間の言語に共通しており、人間の赤ちゃんが最初に発する音のひとつであることが多いためです。また、「m-母音-m」のパターンは人間にとって比較的簡単に発音できる音でもあります。エクストローム氏は1960年代に撮影された別のチンパンジーが「パパ」や「カップ」と発声する録音データを分析した先行研究と合わせ、チンパンジーの脳には聞いた音の少なくとも一部を意図的に模倣する能力があると論じています。この結果は、類人猿が発声学習者であるということを裏付けており、神経系の聴覚発声システムがこれまで考えられてきたよりもはるかに古いものである可能性を示すものです。また、「人間は自発的にあごと音声を連動させられるが、人間以外の霊長類には同種の機能が存在せず、両者の間にはミッシングリンクが存在する」と指摘されてきましたが、チンパンジーと人間の間には発話に関するミッシングリンクが存在しないことが示唆されています。なお、ジョニーの動画を投稿した人物は「ジョニーはみんなをママと呼んでいました」「ジョニーは食事の際にママと言えば欲しいものは何でも手に入ることを理解していました」と語っています。野生のチンパンジーは一般的に、音よりも身振りでコミュニケーションをとります。それでもチンパンジーはさまざまな発声法を活用していることが明らかになっており、身振りに基づくコミュニケーション法は人間の発声法と同じような構成をしていることが知られています。また、テナガザルは異なる意味を持つ20種類以上の音を発することが確認されています。「大型類人猿は人間の言葉を発音できる」とエクストローム氏ら研究チームは結論づけており、これまでそのことを実証できなかった理由は「動物ではなく研究者の責任である」と指摘しています。