ライトアップが魅力！ボウケンノモリ NAGAI「サマー ナイト アスレチック」

ボウケンノモリ NAGAI「サマー ナイト アスレチック」

冒険の森は、大阪府東住吉区にある「ボウケンノモリ NAGAI」にて、樹上のアスレチック体験を提供する「サマー ナイト アスレチック」を、2024年8月10日(土)〜8月18日(日)に夏の暑さが和らぐ夜間の時間帯に開催。

通常の受付は17:00(最終受付16:00)までですが、期間中は21:00(最終受付20:00)まで解放し、ピクニックコース・トライアルコース・トランポリンすべてのコンテンツを体験できます。

日中は酷暑で運動不足になりがちなこの時期に、なかなか見ることのできない特別なライトアップが施されたアスレチック体験が提供されます。

【施設概要】

名称 : ボウケンノモリ NAGAI

所在地 : 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1

営業時間: 9:00〜17:00(最終入場時間16:00)

※サマー ナイト アスレチック開催日20:00まで

休園日 : 火曜日

利用料金: ピクニックコース/1,200円 トライアルコース/800円

トランポリン/300円・500円

※予約不要です

詳細 :

https://bouken.co.jp/facility.php?id=14

【サマー ナイト アスレチック開催日】

・2024年8月10日(土)〜18日(日)

※予約は不要です。

当日受付にてチケットをお買い求めください。

■お問い合わせ(電話対応時間 9:00〜17:00 ※火曜日は定休日です)

090-7157-4010

