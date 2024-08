ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回はナチュラルな質感を生かした、「ムーミン」デザインのスリッパラックを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」スリッパラック

価格:6,690円(税込)

サイズ:幅43cm、奥行11cm、高さ17cm

主材:ひのき

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※天然木製のため木目・色合い・風合いが個々に異なります

※色ムラがある場合もありますが使用上の問題はありません

※ひのき製のためヤニが出る場合もあります

天然のひのきを使った「ムーミン」デザインのスリッパラックがベルメゾンに登場。

片側に風合いのあるレーザーカットを施し、キャラクターたちの表情を細かく表現しつつ、ナチュラルな質感を生かしています!

ユニークな仕草やポーズの「ムーミン」や「リトルミイ」「スナフキン」たちの刻印が魅力的。

スリッパをサッと入れやすい形で、3〜4足を収納することができます。

大きすぎないサイズ感で、玄関にも置きやすいスリッパラックです☆

ナチュラルな質感を生かした、天然ひのきのスリッパラック。

「ムーミン」デザインのスリッパラックは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

