今回は、プリント入りのチェック柄のボトムスがかわいい「くまのプーさん」デザイン「カットソーパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」カットソーパジャマ

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

ウエスト:総ゴム、ゴム取替え口あり

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

表情のある無地トップスとチェック柄のボトムスがかわいい!

サラッと伸びのいい素材が快適でパジャマとしてはもちろん、ルームウエアとしても活躍します。

トップスの胸ポケットには、ナイトキャップにパジャマ姿の「くまのプーさん」を刺繍。

眠っている姿が愛くるしくほっこりとします。

トップスにはぽこぽことした膨れジャカード素材が使われており、とってもおしゃれ☆

ボトムスは「くまのプーさん」の夢の中を描いたアートに!

「ズオウ」や「ヒイタチ」も登場し、賑やかな総柄になっているのも魅力的です。

紫×黄色で配色されたチェック柄もアクセントになっています。

ボトムスにはストレッチ性のある天竺素材が使われています。

ゆったりとしたシルエットでよりリラックスできそうなパジャマ。

プリント入りのチェック柄のボトムスがかわいい「くまのプーさん」デザイン「カットソーパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

