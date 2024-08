年配者の貴重な人生経験を後世に伝える！アット・イーズ『Life Book』

アット・イーズは、年配者の貴重な人生経験を後世に伝えるための新サービス『Life Book』を2024年8月8日より開始します。

専門インタビュアーが丁寧に聞き取りを行い、一人一人の人生を一冊の本にまとめる画期的なサービスです。

■サービス概要

Life Bookは、年配の方々の貴重な人生経験や思い出を、最新のテクノロジーと人間の温かみを融合させて一冊の本にまとめる革新的なサービスです。

専門のインタビュアーが丁寧に話を聞き取り、その内容をAI技術を用いて高精度に文字起こしし、編集します。

さらに、人間のエディターが最終確認を行うことで、個人の歴史を正確かつ心のこもった形で記録します。

できあがった本は、ご本人の人生の証として、また家族や後世に残す貴重な遺産として機能します。

デジタル版のオプションもあり、より広く共有することも可能です。

Life Bookは単なる自伝制作サービスではありません。

個人の記憶を社会の貴重な文化的資産として捉え、世代を超えた知恵の共有と相互理解を促進することを目指しています。

人間的な対話の温かみとAI技術の精度、そして専門家による品質管理―― Life Bookは、これらの要素を最適に組み合わせることで、一人一人の人生を豊かに記録し、未来に伝えていくサービスです。

■サービスの目的と意義

高齢化社会が進む中、豊かな経験と知恵を持つ年配の方々の人生は、私たちにとって貴重な学びの源です。

Life Bookは、これらの経験を記録し、尊重することで、世代間のつながりを強化し、社会の文化的価値を高めることを目指しています。

■サービスの特徴

Life Bookは、専門のインタビュアーによる丁寧な聞き取りの後に、AI技術を活用した高精度な文字起こしと編集を行います。

人間のエディターによる最終確認と品質管理によって、“個人の感情や思いを大切にした文章”を作成します。

プロのデザイナーによる装丁で、一人一人の人生を一冊の本にまとめることができます。

「写真や資料の挿入」「デジタル版の作成」もオプションサービスとして用意されています。

■制作プロセス

1. 初回カウンセリング:お客様のニーズや希望をヒアリング

2. 人間によるインタビュー:専門のインタビュアーが丁寧に昔話を聞き取り

3. AI文字起こし:録音された対話をAIが高精度で文字起こし

4. AI編集:文字起こしデータをもとにAIが初期の文章を作成

5. 人間のエディターによる編集:内容の確認、調整、洗練

6. お客様確認:内容を確認いただき、必要に応じて修正

7. デザイン・レイアウト:本としての体裁を整える

8. 印刷・製本:高品質な印刷と製本

9. お届け:完成した Life Book をお渡し

■人間とAIの協働によるメリット

【温かみのある対話】人間のインタビュアーが共感的に話を聞き、深い洞察を引き出します。

【高精度な記録】AIによる文字起こしで、対話の細部まで正確に記録します。

【効率的な編集】AIが初期の文章構成を行い、編集作業を効率化します。

【一貫性のある文章】AIが全体の一貫性を保ちながら、お客様の個性を反映した文章を作成します。

【品質管理】人間のエディターが最終確認を行い、高品質な仕上がりを保証します。

【スピードと価格】AIを使うことで制作スピードが上がり、コストダウンになりサービスを低価格で提供できます。

■プライバシーとデータセキュリティ

お客様の個人情報とストーリーは厳重に保護されます。

インタビューデータは暗号化して保管され、AI処理と人間のエディターによる編集段階で複数回のプライバシー確認を行います。

■料金体系

基本プラン:298,000円(税別)

- A5サイズ、168ページまで

- 6回までの聞き取りセッション

- 5冊まで印刷

オプション:

- 追加聞き取りセッション:30,000円/回

- ページ追加:1,000円/ページ

- デジタル版作成:50,000円

- 追加印刷:3,000円/冊

