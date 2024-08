八甲田の伏流水・ブランド米使用！OIRASE BEER「青天の霹靂」

青森県のブランド米「青天の霹靂」を使用したOIRASE BEER「青天の霹靂」が、JR東日本おみやげグランプリ2024におけるWEB投票の結果、JR東日本管内の1都16県の計88商品の中から「飲料・アルコール部門賞」を受賞しました。

OIRASE BEER「青天の霹靂」

青森県のブランド米「青天の霹靂」を使用したOIRASE BEER「青天の霹靂」が、JR東日本おみやげグランプリ2024におけるWEB投票の結果、JR東日本管内の1都16県の計88商品の中から「飲料・アルコール部門賞」を受賞。

OIRASE BEER「青天の霹靂」は、JR青森駅、JR新青森駅、A-FACTORYなど、JR東日本関係のお土産販売コーナーのほか、青森空港、三沢空港、アスパム、八食センターなど、県内の主要観光拠点で販売中です。

■ おみやげグランプリの概要

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)が、古くから続く日本独自のおみやげ文化に敬意をこめて2017年に始めた「おみやげグランプリ」。

地域の特色を生かした魅力の発信・地域活性化の推進を目的に2024年も「みんなが贈りたい。

JR東日本おみやげグランプリ2024」が開催されました。

投票期間 :2024年7月5日(金)〜7月21日(日)

投票対象商品:JR東日本管内の1都16県の計88商品からWEBサイトの投票で決定

リンク先 :

https://jreast-omiyage.jp/result

JR東日本プレスリリース:

https://www.jreast.co.jp/press/2024/20240802_ho02.pdf

奥入瀬ビールラインナップ

■ OIRASE BEERの概要

□ ブランド概要

国立公園特別保護地区に指定されており、日本有数の豊かな自然が魅力の、青森を代表する名勝である「奥入瀬渓流」。

その玄関口に位置する「道の駅奥入瀬(おいらせ)」に、OIRASE Brewery(奥入瀬ブルワリー)はあります。

八甲田連峰のぶなの森から湧き出る伏流水「奥入瀬の源流水」を醸造するすべてのビールに使用し、原料にこだわりを持って1997年より、OIRASE BEER(奥入瀬ビール)をつくり続けています。

ブランドサイト:

https://oirase.beer/

□ OIRASE BEER「青天の霹靂」の特徴

晴れわたった空に、突如として現れる稲妻のような、鮮烈な存在になりたいと考え、名付けられた「青天の霹靂」。

青森県産ではじめて米最高評価の「特A」を受賞した実績もあり、青森県を代表するブランド品種米です。

OIRASE BEER「青天の霹靂」は、その青天の霹靂を副原料に使用し、フルーティーな香りと、甘みと酸味の爽やかな味わいが特徴の、ケルシュスタイル※のビールです。

青天の霹靂も、「奥入瀬の源流水」を使用していますので、美味しいお水と、美味しいお米でつくられた、青森の魅力をふんだんに感じられる極上のビールです。

※ケルシュ:ドイツのケルン地方で伝統的に作られているビールのスタイル。

上面発酵酵母を使いながら低温熟成することでフルーティーな香りとすっきりとした味わいに仕上がっています。

