かわいいぬいぐるみや便利な日用雑貨など、さまざまなグッズを展開するセガプライズ。

今回は2024年8月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ジュラシック・ワールド』グッズを紹介します!

セガプライズ『ジュラシック・ワールド』グッズ

登場時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

巨匠、スティーヴン・スピルバーグ氏が“恐竜”に命をふきこみ、映画史に偉大な足跡を残した『ジュラシック・ワールド』シリーズ。

誰も観たことない、リアルでスリリングな映像体験に世界中の人々が心を躍らせた作品です!

そんな『ジュラシック・ワールド』シリーズのグッズがセガプライズに登場。

2024年7月は、ゆるっとかわいい“YURUKAWA”デザインを使用した恐竜たちのぬいぐるみやマスコット、クッションがラインナップされます☆

ジュラシック・ワールド LLぬいぐるみ YURUKAWA

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約20×54×35cm

巨大な肉食恐竜として登場し、作中では迫力満点に描かれた「T.REX」

2024年8月8日より順次登場するぬいぐるみには、ゆるっとかわいい“YURUKAWA”デザインが使用されています!

作中の迫力ある姿とはことなる姿の「T.REX」には、もこもこした生地を採用。

つぶらな瞳がかわいい、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみです☆

ジュラシック・ワールド マスコット YURUKAWA

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約6×16×10cm

種類:全4種(T.REX、BLUE、ブラキオサウルス、たまご)

ゆるっとかわいい“YURUKAWA”デザインからは、全4種のマスコットもラインナップ。

「T.REX」「BLUE」「ブラキオサウルス」「たまご」が、もこもこの生地を使って表現されています。

触り心地の良さと愛らしさが詰まったマスコットです!

ジュラシック・ワールド プラチナムザッカロングクッション

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約20×25×50cm

筒型のクッションの先端に「ブラキオサウルス」の頭が付いたプライズ。

体の部分を長い筒状にしているので、抱きしめやすいのも魅力的です。

お座りポーズで飾るのはもちろん、休憩のお供にもたれたり、ハグしたりできます☆

ジュラシック・ワールド プレミアムずかんクッション 〜にくしょく〜

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約60×6×40cm

“YURUKAWA”デザインで恐竜たちを描いた、図鑑風のブック型クッション。

表紙を開くと「ティラノサウルス・レックス」や「スピノサウルス」「ケツァルコアトルス」たちがかわいいタッチで描かれています。

閉じても開いても使える、ユニークな形のクッションです!

ジュラシック・ワールド プレミアムぬいぐるみバッグ

登場時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約21×15×25cm

“YURUKAWA”デフォルメデザインのぬいぐるみバッグ。

卵からお顔をのぞかせる「ラプトル」をデザインした、身につけて出かければ注目されること間違いなしのグッズです!

卵の殻部分にファスナーがついており、お菓子や小物を収納できます。

映画史に残る名作『ジュラシック・ワールド』の恐竜たちをデフォルメした、かわいいプライズ。

セガプライズの『ジュラシック・ワールド』グッズ5種は、2024年8月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

