(MCU)最新作『&ウルヴァリン』に集結したカメオ出演者たちの集合写真が公開された。改めて見ると、とんでもなく豪華だ……。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

(c) 2024 20th Century Studios / (c) and 2024 MARVEL. --- 『デッドプール&ウルヴァリン』カメオ出演者たちの集合写真が大公開

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)『デッドプール&ウルヴァリン』では、豪華ヒーローたちによるチームアップが実現した。虚無の地に閉じ込められたデッドプールとウルヴァリンは、カサンドラ・ノヴァの支配から解放されるべく反旗を翻そうとしていた4人、ダフネ・キーン演じるX-23/ローラ、ジェニファー・ガーナー演じるエレクトラ、ウェズリー・スナイプス演じるブレイド、そしてチャニング・テイタム演じるガンビット/レミー・ルボーと手を組むことになった。

このたびメガホンを取ったショーン・レヴィ監督はInstagramで、同シーンの撮影現場で撮られた集合写真を公開。キャプションでは「監督の天国というものがあるのなら、僕は見つけたと思います」と綴り、夢の共演の実現を喜んでいるようだ。

エレクトラ役のガーナー、ブレイド役のスナイプスにとっては、約20年ぶりの再演となった。ローラ役のダフネはウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンと同様『LOGAN/ローガン』(2017)以来の再演に。ガンビットを演じたテイタムはガンビットの単独映画が頓挫するという苦い過去を経て、大逆転の出演となった。

ちなみに、7月下旬に開催された「サンディエゴ・コミコン2024」では、この4人とヒューマン・トーチ/ジョニー・ストーム役のクリス・エヴァンスがステージに。会場に詰めかけた大勢のファンは歓喜に沸いていた。

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット公開中。

