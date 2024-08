【ATK 75/ATK 68】8月9日 発売予定価格 ATK 75:20,980円ATK 68:18,780円

ATK 75

ゲートは、ATK Gaming Gear製のゲーミングキーボード「ATK 75」および「ATK 68」を8月9日に発売する。価格は18,780円より。

本商品は、磁石を利用したホール効果センサーを用いたマグネティックスイッチを搭載するゲーミングキーボード。0.1mm~4.0mmの間でアクチュエーションディスタンス調整機能を備えており、キーが上昇すると入力がリセットされ、より素早いキー入力が可能になる「ラピッドトリガー」に対応している。

ラインナップは、ファンクションキーを備えた75%サイズの「ATK 75」、ファンクションキーのないコンパクトな形状の「ATK 68」の2種類。それぞれ強めの反発力を備える「Gateron II Magnetic Switch」を採用したGateron IIバージョン、反発が弱めでライトなフィーリングが特徴の「ATK II Magnetic Switch」を採用したATK IIバージョンより選択できる。

【ATK 75】【ATK 68】【搭載スイッチ】

Gateron II Magnetic Switch(キーストローク:4.1+0.2mm、アクチュエーションフォース:30+10gf)

ATK II Magnetic Switch(キーストローク:4.0+0.3mm、アクチュエーションフォース:28+10gf)

「ATK 75」&「ATK 68」製品仕様 ATK 75 ATK 68 キー配列 US82キー US68キー キースイッチ Gateron II Magnetic Switch または ATK II Magnetic Switch Gateron II Magnetic Switch または ATK II Magnetic Switch キーキャップ PBT PBT 接続 USB USB カラー ブラック、ホワイト(Gateron IIバージョンはブラックのみ) ブラック、ホワイト サイズ 幅320×奥行135×高さ38mm 幅305×奥行105×高さ38mm 重量 960g 900g パッケージ内容 ATK 75本体、USB C to Aケーブル、キープラー、ユーザーマニュアル、ダストカバー ATK 68本体、USB C to Aケーブル、キープラー、ユーザーマニュアル、PEバッグ 価格 20,980円 18,780円

(C) 2024 ATK GAMING GEAR