¥Ð¥Éº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹É½¾´¼°¤Ç¡È¥Ú¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÉÁª¼ê¤¬µáº§¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬µ¤¤Þ¤º¤µ»ØÅ¦¡Ö¤É¤ó¤Ê´é¤Ç¡Ä¡×
¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬£¶Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉ½¾´¸å¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î²«²íàûÁª¼ê¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Ãæ¹ñ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹ÂåÉ½¤ÎÎ±«Ã¤Áª¼ê¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊóÆ»¡£¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢²ñ¾ì¤âÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¤§³§¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¡£¥Ñ¥ê¤Ã¤Æ°¦¤ÎÅÔ¤ä¤«¤é¡×¤Èà¥¢¥ó¥ß¥«Àáá¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡³Æ¹ñ¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¡Ä¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£Í£Ã¤Î»³Î¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¹¬¤»¤Ë¡¢¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¡ËËÜÍè¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¿Í¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²«Áª¼ê¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË»ÒÁª¼ê¡¦Å¢»×°Ý¤ÎÎ©¾ì¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¡ÊÉ½¾´Âæ¤Ë¡Ë¾å¤Ã¤¿¿Í¤¬¥¹¡¼¥Ã¤Ã¤Æ£±¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£