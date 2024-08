2024年8月5日の日経平均株価は4451円も急落し、1987年のブラックマンデーを超える過去最大の下落幅となりました。投資を行っていた人は「一晩で大金が吹っ飛んでしまった」と気落ちしているかもしれませんが、株式市場が影響を及ぼすのは金銭面だけではありません。合計で1200万人の死亡者を対象にした中国の大規模な研究では、「株式市場の変動によって心臓発作や自殺のリスクが高まる」という結果が示されました。

Stock Volatility Increases the Mortality Risk of Major Adverse Cardiovascular Events and Suicide: A Case-Crossover Study of 12 Million Deaths - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809924002790Stock market volatility increases risk of heart attacks and suicide - Earth.comhttps://www.earth.com/news/stock-market-volatility-increases-risk-of-heart-attacks-and-suicide/8月5日に発生した日経平均株価の急落はアメリカの景気後退や円高への警戒感を背景にしており、急落に慌てた投資家によるパニック売りも相まって歴史的な下げ幅となりました。取引の混乱を避けるために、東証株価指数や日経平均の先物の売買を一時中断する「サーキットブレーカー」と呼ばれる措置も取られました。さらに翌日の8月6日には一気に株式市場が反発し、午前中に一時3400円以上の値上がりを記録。歴史的な急落の直後に歴史的な急上昇を記録するという非常に激しい値動きとなっています。こうした状況の中で、株式市場の変動が金銭面だけでなく、精神面にも悪影響を及ぼすことを実感している人も多いはず。中国の研究チームが6月に発表した研究では、2013年〜2019年に中国全土で死亡した1200万人を対象に、株式市場の変動が心血管疾患による死亡率や自殺率に及ぼした影響が調査されました。分析の結果、1日の株価指数が1%減少すると、心血管疾患による死亡率は0.74〜1.04%、自殺率が1.77%も高くなることがわかりました。この結果は、株価の急落は単に金銭的な損失をもたらすだけでなく、人々の健康や精神にも大きなダメージを与えることを示唆しています。さらに、1日の株価指数が1%上昇した場合でも心血管疾患による死亡率が0.57〜0.85%、自殺率が0.67〜0.77%増えることが判明しました。つまり、株式市場が心身に悪影響を及ぼすのは下落した時だけでなく、上昇した時も人々にリスクをもたらしているというわけです。科学系メディアのEarth.comは、「これは、株式市場のボラティリティのストレスを管理することが、投資ポートフォリオ自体の管理と同じくらい重要であることを意味します」とコメント。市場のダイナミクスを理解することで株式市場の変動がもたらす悪影響を軽減できるとして、投資家の金融リテラシーを向上させることが大事だと主張しました。なお、アメリカのネブラスカ大学オマハ校の経済学教授であるクリストファー・デッカー氏は、今回の株価急落は7月のアメリカ雇用統計が予想を下回ったことが原因の1つだと指摘しました。しかし、2024年1月以降で見ればアメリカの雇用統計は予想を上回っており、投資家は過剰反応する必要はないと述べています。Attention, jittery investors: Stop panicking … this is what a soft landing should look likehttps://theconversation.com/attention-jittery-investors-stop-panicking-this-is-what-a-soft-landing-should-look-like-236180