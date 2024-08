バレエ用品にも協力！K-BALLET／Wear Moi社「ユニフォーム・パートナー契約」締結

K-BALLETは、Wear Moi社とユニフォーム・パートナー契約を締結しました。

K-BALLET/Wear Moi社「ユニフォーム・パートナー契約」締結

■パートナー契約締結の背景

K-BALLET ACADEMY/K-BALLET SCHOOLの新ユニフォームとして、Wear Moi社のバレエ用品を全面的に採用するほか、K-BALLET TOKYOにおいてもシューズ他のバレエ用品にも協力します。

バレエにおいてレオタードやタイツ、シューズは身体をいかに見せるかに大きく影響します。

自身もプロダンサーであったリデ社長が、K-BALLETのクオリティと信念に大きく共鳴し、パートナー契約が締結となりました。

