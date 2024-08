【ドルフィンウェーブ 咲宮入華】2025年4月 発売予定価格:37,180円

回天堂は、フィギュア「ドルフィンウェーブ 咲宮入華」を2025年4月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は37,180円。

本製品は、ゲーム「ドルフィンウェーブ」よりKIRISHIMAに所属する新人ライダーの咲宮入華を、SSRのユニフォーム姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

“トレーニングシーンのオフショット”をイメージしたフィギュアオリジナルシチュエーションで立体化しており、しなやかで柔らかさが伝わるような肉感豊かなバスト・ヒップや身体にフィットする水着表現にこだわって造形。入華の明るく愛らしい表情と仕草、健康的な抜群スタイルの作りこみが見どころのフィギュアとなっている。

仕様:塗装済完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約230mm 素材:PVC、ABS

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

