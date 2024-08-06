»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×
»Ò¤É¤âÏ¢¤ìÄÌ¶Ð¤â°Â¿´¡Ú¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò »Ò°é¤Æ±þ±ç¼Ö¡Û¡¿ÅìµþÅÔ ¡¦ ¿ÀÆàÀî¸©
»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ºòÇ¯È¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¤·¤¤¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¾ÊÄ£¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹ÔÀ¯¤ÎÃ´Åö¤ò°ìËÜ²½¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹¤²¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ÆüËÜ¤Ï½Ð»º¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÎáÏÂ 2 Ç¯ÅÙ¾¯»Ò²½¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ°Õ¼±Ä´ººÊó¹ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î4¥õ¹ñ¤Î20 ¡Á49ºÐ¤ÎÃË½÷¤Ë¡Ö¼«¹ñ¤Ï¤³¤É¤â¤òÀ¸¤ß°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡Ê4.4 %¡Ë¡×¤È¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤¦¡Ê33.8 %)¡×¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ö¤½¤¦»×¤¦(·×)¡×¤¬38.3%¤Ç¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤¦(·×¡Ë¡×¤Ï75%°Ê¾å¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç25¡ó°Ê¾å¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï 80¡ó°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²áµî¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï52.6 ¡ó¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯¸º¾¯¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬15¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤âÁý²Ã¤·¡¢ ÆüËÜ¤¬»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤ß°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ö¾åµ¤ÎÉ½2ÅÀ¡¡½ÐÅµ¡¿Æâ³ÕÉÜ »Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤ÆËÜÉô¡§ÎáÏÂ 2 Ç¯ÅÙ¡Ö¾¯»Ò²½¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ°Õ¼±Ä´ºº¡×Êó¹ð½ñ¡Ê³µÍ×ÈÇ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Ë¡¼¥ºÄ´ºº¡×¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢Íý²ò¤äÇÛÎ¸¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡Ê21.9%¡Ë¡×¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¡Ê21.5%¡Ë¡×¤¬¤È¤â¤Ë20¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢ ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡Ê12.2%¡Ë¡×¡¢¡Ö»ÔÌò½ê¤ä¶ä¹Ô¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡Ê8.9%¡Ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡ö½ÐÅµ¡¿¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡§¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Ë¡¼¥ºÄ´ºº 2023
¡Ö¼þ¤ê¤«¤éÍß¤·¤«¤Ã¤¿Íý²ò¤äÇÛÎ¸¤ÎÆâÍÆ¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ä»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¤â°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÜÀß¤äÀßÈ÷¡×¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤ä»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î´²ÍÆ¤Ê»ÑÀª¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤â30¡ó°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Ë¼þ¤ê¤«¤é¤Û¤·¤¤Íý²ò¤äÇÛÎ¸¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¢£»Ò¤É¤â¤ä»Ò°é¤Æ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡©
ºòÇ¯°ÊÍè¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ä»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¡¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±²þ³×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤Î¼ñ»Ý¡Ê²¼µ»²¾È¡Ë¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼èÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤òSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤â¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ø¼°LINE¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹ ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤È±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢³èÆ°¤òÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¼øÆý¼¼¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤³¤É¤â¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¡×¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤ÄÌÏ©¤Î³ÎÊÝ¡×¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ä»Ò°é¤ÆÅö»ö¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼èÁÈ¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤òÂ³¤±¡¢º£¤Ç¤Ï36Æ»ÉÜ¸©282¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¡¢1452 ¤ÎÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î2024Ç¯7·î8Æü¸½ºß¡Ï¡£
¡Ú¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Î¼ñ»Ý¡Û
¢£¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ó¤Ê³èÆ°¤Ç¤¹
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¡Ú¥Æ¥é¥Î¥À¥¤¥É¥³¡Û ¡¿»³¸ý¸©
Ãæ³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¡£Ç¯¾å¤Î»Ò¤¬Ç¯²¼¤Î»Ò¤Ë¶µ¤¨¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¤·¡¢ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äÂç¿Í¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß²ñ¡×¤â¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤º»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Öµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜÊªÂÎ¸³¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ï¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¼ç¼«Î©¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤âÏ¢¤ìÄÌ¶Ð¤â°Â¿´¡Ú¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò »Ò°é¤Æ±þ±ç¼Ö¡Û¡¿ÅìµþÅÔ ¡¦ ¿ÀÆàÀî¸©
2022Ç¯¤«¤é¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤òÊú¤¨¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÍÁ³µã¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ¾®ÅÄµÞÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡Ö¾®ÅÄµÞ¤Î»Ò°é¤Æ±þ±ç¼Ö¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï ¡£ ¾®ÅÄµÞ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ê °ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î3¹æ¼Ö¤Ë24 Ëç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¾®ÅÄµÞ¤Î»Ò°é¤Æ±þ±ç¼Ö ¡×¤Ï¤À¤ì¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¾èµÒ¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤à²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦ ¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢Ì¡²è»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÚÀÖ¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È NPO Ë¡¿Í¥Þ¥Þ¤ÎÆ¯¤Êý±þ±çÂâ ¡Û¡¿Á´¹ñ
½÷À¤¬½Ð»º¸å¤â¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ö¾ì¡×¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÆ¯¤Êý±þ±çÂâ¡×¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢0¡Á3 ºÐ¤ÎÆýÍÄ»ù¤È¤½¤ÎÊì¿Æ¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ê ¡¢³Ø¹»¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ä¡ÖÌþ¤·¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦³èÆ°¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÎß·×8000²ó¶á¤¯¤â³«ºÅ ¡£¾¯»Ò²½¡¢¸É°é¡¢¤¤¤¸¤á¡¢¼«»¦¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã²¼¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¡¢¸ÉÆÈ»à¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÎ©¤Ê¤É¡¢³ÆÀ¤Âå¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤òÍÂ¤«¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥ÖÊÝ°é»ö¶È¡¢¾®¤µ¤¯»º¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤Î¸òÎ®¥µ¡¼¥¯¥ë¡¢¶ä¹Ô¤¬³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡¢Èþ½ÑºîÉÊ¤òÂêºà¤Ë»Ò¤É¤â¤ÈÊ¡¾Ð¤¤¤ò¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤â¤Ê¤ì¤ë¡ª¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï ¡¢¿½ÀÁ¤äÆÏ½Ð¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤Ï°ìÀÚÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¡ªÀè¤Û¤Éµó¤²¤¿¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Î¼ñ»Ý¡×¤Ë»¿Æ±¤·¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¿È¶á¤Ê¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢SNS ¤Ç¡Ö¡ô¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÎ©ÇÉ¤Ê¡¢¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×»²²Ã¤ÎÎ®¤ì
¡¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë
¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë
»Ò¤É¤â¡¦ ¼ã¼Ô¤Ë°Õ¸«¤òÄ°¤¡¢Âº½Å¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤« ¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Àµ²ò¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦ ¡£
£¼«Ê¬¤äÃÄÂÎ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë
SNS¡ÊX¡¢Instagram¤Ê¤É¡Ë¤äYouTube ¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¡ô¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡× ¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢²¼µ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥Þ¡¼¥¯¡×¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ä¤Åê¹Æ¤ò¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤è¡£
²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Ã¼¼³«Êü¤ä²â¥ö´Ø¸«³Ø¥Ç¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÉßµï¤Î¹â¤¤¤ªÌò½ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¡¢°é»ù¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤Î¾ðÊó¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤âËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙHP¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹