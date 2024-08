by Dale CruseX(旧Twitter)が長年拠点を置いてきたカリフォルニア州・サンフランシスコ本社を閉鎖し、従業員をカリフォルニア州・パロアルトの新拠点やサンノゼのオフィスに移転させることを伝えています。X to Close Flagship San Francisco Office - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/08/05/technology/x-twitter-san-francisco-office.html

Many have offered rich incentives for X (fka Twitter) to move its HQ out of San Francisco.



Moreover, the city is in a doom spiral with one company after another left or leaving.



Therefore, they expect X will move too.



We will not.



You only know who your real friends are when…— Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

No choice. It is impossible to operate in San Francisco if you’re processing payments.



That’s why Stripe, Block (CashApp) & others had to move.— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2024

Musk’s X to Close San Francisco Office, Relocate Workers - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-05/elon-musk-s-x-to-close-san-francisco-office-relocate-workersX is reportedly closing its San Francisco officehttps://www.engadget.com/social-media/x-is-reportedly-closing-its-san-francisco-office-203650428.html2006年にサンフランシスコで創業したTwitterは、2012年に本社を市内のミッドマーケット地区に移転。その後、2022年11月に実業家のイーロン・マスク氏がTwitterを買収した際には、急進的なコスト削減を断行するため、サンフランシスコ本社の賃料を滞納していたことや、本社オフィスの一角に従業員向けの仮眠室を設けていたことが報じられていました。Twitterがオフィスの家賃を滞納中 - GIGAZINEそれでもマスク氏は2023年に「多くの人が本社をサンフランシスコから移転することに対して多額のインセンティブを提供していますが、我々は移転しません」と宣言していました。しかし、マスク氏は2024年7月にXとSpaceXの本社をカリフォルニア州からテキサス州・オースティンに移転することを表明しています。移転の理由としてマスク氏は、2024年7月15日にギャビン・ニューサム州知事がLGBTQ関連法案に署名したことを挙げています。マスク氏は「教育機関の関係者が子どもの性自認について知った際に、子どもの同意なく他の人に伝えることを禁止する」という条項を含んだこの法案に対し「この法律を理由に、多くの家族や企業がカリフォルニア州を去るだろう。州が自分の子どもを奪い去ることを許せる人はいないはずです」と批判していました。マスク氏は自身の幼い息子がジェンダー観に左右されて性転換したと主張しており、カリフォルニア州の法案を「性自認についての考えがあやふやな時期に子どもたちを親から引き離す法案」とみなして強く反発しています。イーロン・マスクがX本社の移転を表明 - GIGAZINEXのリンダ・ヤッカリーノCEOは2024年8月5日に従業員に対し、「サンフランシスコ本社を閉鎖し、従業員はカリフォルニア州サンノゼの既存のオフィスのほか、カリフォルニア州パロアルトに開設する新オフィスに移転することになります」「本社の閉鎖は数週間以内に行われます」とのメールを送信しました。ヤッカリーノ氏によると、パロアルトのオフィスはマスク氏が保有するAIスタートアップのxAIと共有するエンジニアリングに特化したオフィスとのこと。ヤッカリーノ氏は従業員に対し「これは多くの皆さんに影響を与える重要な決定ですが、長期的に見ると、Xにとって最適な決定です」と伝えています。これを受けてマスク氏は2024年8月6日に「選択の余地はありません。サンフランシスコでこれ以上業務を行うことは不可能です」と述べています。