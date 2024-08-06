6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数530、値下がり銘柄数48と、値上がりが優勢だった。



個別では日本情報クリエイト<4054>、ｒａｋｕｍｏ<4060>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、トリプルアイズ<5026>、アイデミー<5577>など9銘柄がストップ高。サンワカンパニー<3187>、ソフトマックス<3671>、ラキール<4074>、プレイド<4165>、ｃｏｌｙ<4175>など27銘柄は一時ストップ高と値を飛ばした。クラダシ<5884>、リンクバル<6046>、モイ<5031>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>、キッズウェル・バイオ<4584>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｗｅｌｂｙ<4438>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>がストップ安。エムビーエス<1401>、イシン<143A>、ニッソウ<1444>、ハッチ・ワーク<148A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>など81銘柄は年初来安値を更新。オキサイド<6521>、インティメート・マージャー<7072>、テクノロジーズ<5248>、Ｗａｑｏｏ<4937>、コンヴァノ<6574>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

