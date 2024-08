8月3日、米ロサンゼルスのBMOスタジアムで開催された世界ボクシング協会(WBA)スーパーウエルター級タイトルマッチ、テレンス・クロフォードと対イスラエル・マドリモフの試合前に、エミネムがライヴ・パフォーマンスした。約15分間の演奏時間で、エミネムは「Houdini」「Rap God」「'Till I Collapse」「Cinderella Man」「Lose Yourself」の5曲をプレイした。クロフォードのサポーターである彼は、途中、「カリフォルニア、テレンス・クロフォードに歓声を!」とエールを送ったという。

Thank you LA and congrats 2 the champ @tbudcrawford what an amazing card!!! pic.twitter.com/otuiNuJk0y