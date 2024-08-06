¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌÍ¤Ç²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¡ª»þÃ»¤Ç´ÊÃ±¡ªÂçÍÕ¤È¥¶¥¯¥¶¥¯µ´¤ª¤í¤·¤ÎÎä¤ä¤·¶¾Çþ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¿©°é¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¡¼¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎSatomi¤Ç¤¹¡£¤³¤¦ËèÆü¾ø¤·½ë¤¤¤È¡¢Âæ½ê¤ËÎ©¤Ä¤Î¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤â·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢¿©Âî¤ò²Æ¤é¤·¤¯ºÌ¤ë¤È¿©Íß¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£º£Æü¤Ï½ë¤¤²Æ¤Ë¤ªÌòÎ©¤Á¡ª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

ÂçÍÕ¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤Ç¿©¤ò¤½¤½¤ë

½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤È¿©Íß¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÍÕ¡£

ÂçÍÕ¤Î¹á¤ê¤Ë¤Ï¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬²Æ¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤òË­ÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¥Ð¥ÆÍ½ËÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Âçº¬¤Ë¤Ï²Æ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÂ­¤·¤¿±ÉÍÜ¤ÎÊäµë¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£

³ê¤é¤«¤ÊÂçº¬¤ª¤í¤·¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤¶¤¯¤¶¤¯¤Îµ´¤ª¤í¤·¤ÈÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ëÂçº¬¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©Íß¤½¤½¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¢ö

ÂçÍÕ¤È¥¶¥¯¥¶¥¯µ´¤ª¤í¤·¤ÎÎä¤ä¤·¶¾Çþ¤Î¥ì¥·¥Ô

ÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¤Îµ´¤ª¤í¤·¤òÎä¤ä¤·¶¾Çþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¡£ÂçÍÕ¤¬¹á¤ë¤«¤é¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÇò¤À¤·¤Ç¡£ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿Âçº¬¤ò¶¾Çþ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¼¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¿©´¶¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö

ÂçÍÕ¤È¥¶¥¯¥¶¥¯µ´¤ª¤í¤·¤ÎÎä¤ä¤·¶¾Çþ¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¶¾Çþ¡¡2¶Ì
ÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¡¡200g
Âçº¬¡¡6­Ñ
ÂçÍÕ¡¡8Ëç
Çò¤À¤·¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¡300­Õ
Çò¤´¤Þ¡¡Å¬µ¹

ÂçÍÕ¤È¥¶¥¯¥¶¥¯µ´¤ª¤í¤·¤ÎÎä¤ä¤·¶¾Çþ¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡Âçº¬¤ÏÈ¾Ê¬¤ò¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Çµ´¤ª¤í¤·¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÍÕ¤ÏÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£

­¢¡¡¶¾Çþ¤òÉ½µ­¤ÎÄÌ¤ê¤Ëè§¤Ç¡¢Îä¿å¤Ç¤Ò¤ä¤·¤ÆÀéÀÚ¤êÂçº¬¤È¤¢¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¤Þ¤¹¡£

­£¡¡ÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¤Ï¸å½Ò¤Î¤È¤ª¤êè§¤Ç¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢­¢¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£µ´¤ª¤í¤·¤ÈÂçÍÕ¤ò¤Î¤»¡¢Çò¤À¤·¤ò¤«¤±¤ÆÇò¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£

µ´¤ª¤í¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È

Âçº¬¤Îµ´¤ª¤í¤·¤Ï¡¢µ´¤ª¤í¤·´ï¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ó¤¯¤Æ¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¤ª¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£

¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼Ì¿¿¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¬¤ê¤¬¤êºï¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤µ´¤ª¤í¤·¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£

ÆÚ¤·¤ã¤Ö¤ÎÆù¤ÎÈþÌ£¤·¤¤è§¤ÇÊý

½À¤é¤«¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯è§¤Ç¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¤ÏµÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢è§¤Ç¤Ï¤¸¤á¤È¡¢Îä¤Þ¤¹¹©Äø¤Ç°ì¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤ºè§¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¥°¥é¥°¥éÊ¨Æ­¤·¤¿¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¨Æ­¤·¤¿¤é°ìÅÙ²Ð²Ã¸º¤ò¼å¤á¤Æ¤«¤éÆù¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤Ç±Ë¤¬¤»¤Æ¡¢è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤­¡¢Îä¿å¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤·¤¿¤ê¤¹¤ÈÆù¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ï¤Ç¤¢¤ª¤°¤Ê¤É¤·¤Æ¼«Á³¤ËÎä¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤³¤ì¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÆÚ¤·¤ã¤ÖÆù¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£Îä¤¨Îä¤¨¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤­¤Ï¡¢¤Ä¤æ¤äÌîºÚ¤ò¥­¥ó¥­¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£