産業横断的な交流！新経営研究会「異業種・独自企業研究会」2024年度後期プログラム

新経営研究会は「異業種・独自企業研究会」の2024年度後期プログラムを公開し、参加者募集を開始しました。

「異業種・独自企業研究会」:

https://shinkeiken.com/igyo/2024b/

■『異業種・独自企業研究会』について

「異業種・独自企業研究会」は、今日を代表する画期的技術開発・モノづくり・経営革新などのテーマを取り上げ、そのリーダーとなってきた挑戦者ご本人から、その「夢と苦闘の道のり」が話され、あわせてその挑戦となった現場(工場・研究所他)を見学さし、相互研鑽し合おうとする集まりです。

当日は午後1時頃現地に集合して17時頃本会を終了し、毎回終了後参会者どうし、また訪問先幹部との活発な交流・懇談のためのライトな立食パーティーが行われます。

参加者(参加企業)は業種・分野共に多岐にわたり、毎回30名〜50名程が参加して、産業横断的な交流・相互啓発の場となっています。

この「異業種・独自企業研究会」は新経営研究会の発足と共に開催されてきたもので、毎月1回、1会期6ヶ月(全6回)を以て開催され、42年の歴史を誇ります。

<参加をおすすめしたい方々>

トップマネジメント、経営戦略、マネジメントイノベーション、事業部長、技術・製品開発、工場長、モノづくり、生産技術開発、新規事業開発、事業経営、マーケティング等の方々

<チェアマン>

鈴木 一義 氏

元 独立行政法人国立科学博物館 産業技術史資料情報センター長

■開催プログラム(2024年後期)

2024年後期のプログラムの詳細は以下の通りです。

第1回例会は9月12日(木)、株式会社トクヤマ つくば研究所への訪問で始まります。

<第1回> 2024年9月12日(木)

訪問先:

株式会社トクヤマ つくば研究所(茨城県・つくば市)

講演テーマと講師:

『トクヤマにおける研究開発活動』─ 過去、現在そして未来 ─

株式会社トクヤマ 代表取締役社長

横田 浩 氏

<第2回> 2024年10月31日(木)

訪問先:

味の素株式会社 バイオ・ファイン研究所(神奈川県・川崎市)

講演テーマと講師:

先端バイオ研究とイノベーションに依る事業創出

『アミノサイエンスによる事業貢献を願って』

味の素株式会社 取締役 代表執行役副社長

白神 浩 氏

<第3回> 2024年11月21日(木)

訪問先:

日本電子山形株式会社 本社工場(山形県・天童市)

講演テーマと講師:

『危機を脱し、JEOLを今日に導いたのは、創業者の精神とDNAだった』

日本電子株式会社 相談役(前代表取締役 会長・元代表取締役 社長)

栗原 権右衛門 氏

<第4回> 2024年12月19日(木)

訪問先:

TOPPANホールディングス株式会社 小石川本社(東京都・文京区)

講演テーマと講師:

『すべてを突破するTOPPANの印刷を超えた新事業への挑戦』

TOPPANホールディングス株式会社 代表取締役副社長 COO

坂井 和則 氏

<第5回> 2025年1月30日(木)

訪問先:

株式会社メディカロイド(兵庫県・神戸市)

講演テーマと講師:

『日本初 手術支援ロボット’hinotori’の開発』

川崎重工業株式会社 常務執行役員 精密機械・ロボットカンパニープレジデント、自動化推進担当

嶋村 英彦 氏

株式会社メディカロイド 代表取締役社長

宗藤 康治 氏

<第6回> 2025年2月27日(木)

訪問先:

セイコーエプソン株式会社 広丘事業所(長野県・塩尻郡)

講演テーマと講師:

『エプソンとは何か? 何のためにあるのか?

必死に問い続けたリーマンショックからの再建』

セイコーエプソン株式会社 相談役(前取締役会長・元代表取締役社長)

碓井 稔 氏

■参加費用

新規の参加者(参加企業)を広く募集します。

1回ごとの「お試し参加」も同時に受け付けています。

<会場参加>

■初めて参加される企業(1期全6回)

342,000円+34,200円(消費税10%)=376,200円

■お試し参加(1回のみの参加)

65,000円+6,500円(消費税10%)=71,500円

■お申し込み・お問い合わせ

プログラム内容・料金をご確認のうえ、お電話(03-3265-4341)かメールフォームにてお問い合わせください。

2024年後期プログラム詳細

https://www.shinkeiken.com/igyo/2024b/

お問い合わせメールフォーム

https://shinkeiken.com/office/contact.html

