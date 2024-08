高校生向け！明治学院大学文学部フランス文学科「フランス語朗読コンクール＆クイズ大会」

明治学院大学文学部フランス文学科が、高校生向けのフランス語朗読コンクール&クイズ大会を2024年8月24日(土)に白金キャンパスで開催します。

■大会詳細

開催日時:2024年8月24日(土)10:00〜12:00

開催場所:〒108-8636 東京都港区白金台1-2-37

明治学院大学白金キャンパス パレットゾーン2階アートホール

主催 :明治学院大学文学部フランス文学科

後援 :一般社団法人 日本外国語教育推進機構 (JACTFL)

在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

在日ベルギー大使館

【第一部】フランス語朗読コンクール

・1分程度でフランス語のテクストを朗読

・テクストは大学が用意した課題文か自由選択

・フランス語の発音やリズム、表現力などを評価

【第二部】選択問題形式のクイズ大会

・フランス語学習を通して開ける世界を紹介するクイズを出題

・出題内容:社会、言語、芸術、文化一般などフランスに関係する様々なジャンル

・簡単な解説をつけて批判的思考の導入になることを目指す

※高校生の応募は終了しています。

明治学院大学文学部フランス文学科が、高校生向けのフランス語朗読コンクール&クイズ大会を2024年8月24日(土)に白金キャンパスで開催。

30名程度の高校生が参加しフランス語の朗読やフランスおよびフランス語圏の地域に関する知識を競います。

高校生のフランス語学習のモチベーションを高めるとともに、フランス語を学習する高校生間の交流の場となることを期待しています。

すでに高校生向けのフランス語コンクールは複数開催されていますが、本学の企画は初学者も対象としながら大学での学びに繋がる点で既存のコンクールとは異なった内容となっています。

