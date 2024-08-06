¿·³ãÈþºé¹çÆ±Ä£¼Ë2¹æ´Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿·³ã¸©¤ÎºÇÄãÏ«Æ¯ÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·³ãÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï£µÆü¡¢Ä´ºº¿³µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ëÏÀ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¿·³ãÏ«Æ¯¶É⻑¤ËÂÐ¤·¡¢»þµë£¹£¸£µ±ß¤È¤¹¤ëÅú¿½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»ÈÍÑ¼Ô¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·»ÙÊ§¤¦¤Ù¤­ºÇÄã¸Â¤ÎÄÂ¶â¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åú¿½¤µ¤ì¤¿¡Ö»þµë£¹£¸£µ±ß¡×¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¿·³ã¸©ºÇÄãÄÂ¶â¡Ê£¹£³£±±ß¡Ë¤ò£µ£´±ß°ú¤­¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿·³ãÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ë¤ÈÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ë£²£°£°£²Ç¯°Ê¹ß¡¢²áµîºÇÂç¤Î»þµë¤Î¾å¾º³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¿³µÄ²ñ¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¾å¾º³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£··î¤Ë¹ñ¤ÎÃæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿°ú¾å¤²³Û¤ÎÌÜ°Â£µ£°±ß¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸³èÈñ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Î¹â¤¤¿©ÎÁÉÊ¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤Î»Ù½ÐÈñ¤ò²È·×Ä´ºº¤«¤éÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¿·³ã¸©¤¬¤³¤¦¤·¤¿À¸³èÍÑÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù½Ð³ä¹ç¤¬Â¾¸©¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ë¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åú¿½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿·³ãÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ë¤Èº£¸å¡¢£²£°Æü¤Þ¤ÇÏ«»ÈÁÐÊý¤«¤é¤Î°ÛµÄ¿½¤·½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤­¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·³ã¸©ºÇÄãÄÂ¶â¤Î²þÀµ¤ÏºÇÃ»¤Ç£±£°·î¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£