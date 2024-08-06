新作アプリゲーム「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」キャラクターPV【暁美ほむら】公開！

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2024年にリリース予定の新作アプリゲーム「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」（Magia Exedra:マギアエクセドラ）のキャラクターPV第3弾【暁美ほむら】が公開された。

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」は、2024年にリリース予定の新作アプリゲーム。

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今回、キャラクターPV第3弾【暁美ほむら】が公開された。

また、2024年8月25日には有観客イベント「Magia Day 2024」が開催される。現地観覧のチケットの受付は終了しているが、配信が実施されるとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

 

【キャラクターPV「暁美ほむら」　CV：斎藤千和】

 

 

【イベント情報】

 

■イベントタイトル：Magia Day 2024

・日時：2024年8月25日（日）開場16：45　開演17：30
※上記時間は都合により変更となる場合あり。
・場所：有楽町朝日ホール
・チケット料金：全席指定　3,000円（税込）　
・出演（※敬称略）：
　小宮山あかり（ナマエ役）
　悠木 碧（鹿目まどか役）、水橋かおり（巴マミ役）、喜多村英梨（美樹さやか役）、野中 藍（佐倉杏子役）、加藤英美里（キュゥべえ役）
　麻倉もも（環いろは役）、雨宮 天（七海やちよ役）、夏川椎菜（由比鶴乃役）
　ＭＣ：森 遥香
※出演者は予告なく変更となる場合あり。

・内容：豪華出演ゲストを交えて「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」の最新情報をお届け！
※本イベントは作品公式YouTubeにて同時生配信（無料）予定。
※番組視聴用のURLは後日「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」公式X（@madoka_exedra）にて告知。

※現地観覧のチケットの受付は終了。

 

【タイトル情報】

 

■「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」
・企画・配信：アニプレックス
・開発：ポケラボ・f4samurai
・運営：ポケラボ

・公式サイト：https://www.madoka-exedra.com
・公式X：https://twitter.com/madoka_exedra　（＠madoka_exedra）
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@madoka_exedra
・公式ハッシュタグ　#まどドラ

(C)2024 Magica Quartet/Aniplex, Magia Exedra Project


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