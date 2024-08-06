新作アプリゲーム「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」キャラクターPV【暁美ほむら】公開！

2024年にリリース予定の新作アプリゲーム「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」（Magia Exedra:マギアエクセドラ）のキャラクターPV第3弾【暁美ほむら】が公開された。

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」は、2024年にリリース予定の新作アプリゲーム。



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今回、キャラクターPV第3弾【暁美ほむら】が公開された。



また、2024年8月25日には有観客イベント「Magia Day 2024」が開催される。現地観覧のチケットの受付は終了しているが、配信が実施されるとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

【キャラクターPV「暁美ほむら」 CV：斎藤千和】

【イベント情報】

■イベントタイトル：Magia Day 2024

・日時：2024年8月25日（日）開場16：45 開演17：30

※上記時間は都合により変更となる場合あり。

・場所：有楽町朝日ホール

・チケット料金：全席指定 3,000円（税込）

・出演（※敬称略）：

小宮山あかり（ナマエ役）

悠木 碧（鹿目まどか役）、水橋かおり（巴マミ役）、喜多村英梨（美樹さやか役）、野中 藍（佐倉杏子役）、加藤英美里（キュゥべえ役）

麻倉もも（環いろは役）、雨宮 天（七海やちよ役）、夏川椎菜（由比鶴乃役）

ＭＣ：森 遥香

※出演者は予告なく変更となる場合あり。





・内容：豪華出演ゲストを交えて「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」の最新情報をお届け！

※本イベントは作品公式YouTubeにて同時生配信（無料）予定。

※番組視聴用のURLは後日「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」公式X（@madoka_exedra）にて告知。





※現地観覧のチケットの受付は終了。

【タイトル情報】

■「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・公式サイト：https://www.madoka-exedra.com・公式X：https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ

(C)2024 Magica Quartet/Aniplex, Magia Exedra Project

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