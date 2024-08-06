¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½DF¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¡ª¡Ä¼«¿È½é¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Ä©Àï¤Ø

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📣 OFICIAL | Ricardo Rodríguez nuevo refuerzo del #RealBetis 🆕💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 5, 2024
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