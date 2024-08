世界を包む恐怖。



核兵器は再び使われるのか。



ウクライナへの侵攻から2年半。



ロシアは、戦術核兵器の使用を想定した演習で、欧米などへのけん制を強めている。



■上川陽子外相

「同盟を深め発展させ、抑止力を高めていかなくてはなりません」



アメリカが核兵器を含む戦力で日本を守る「拡大抑止」。



初めての閣僚会合が開かれた。



注目される次のリーダー選び。



■トランプ前大統領

「The assassin's bullet camewithin a quarter of aninch of taking my life.」(暗殺者の銃弾は私の命をあと1.5センチというところまで追い詰めた)



■ハリス副大統領

「We are going to win!」(我々は勝利する!)



遠のく、核なき世界。



ヒロシマの声はいつ届くのか。



【2024年8月6日 放送】