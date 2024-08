太もものタトゥーが“チラリ”…女優ハン・ソヒ、今日も非現実的なCGビジュアル！パリへ出発【PHOTO】

“全身タトゥー”で話題を集めた女優ハン・ソヒの清楚なビジュアルが目立つ。

【写真】強烈!ハン・ソヒの“全身タトゥー”

ハン・ソヒは8月6日午前、パリ五輪のイベントに参加するため、仁川(インチョン)国際空港を通じてフランス・パリに向かった。

シフォンのトップスにデニムスカートを合わせ、夏らしく爽やかなコーディネートで登場したハン・ソヒ。鎖骨までバッサリ切ったボブヘアが、清楚なビジュアルが強調した。

2000万ウォンかけて消したはずでは…

そんななか、ミニ丈のスカートからは内太もものタトゥーが見え、ドキッとさせる。

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

ハン・ソヒと言えば、デビュー時代、全身のタトゥーを消すために約2000万ウォンほど所属事務所の支援を受けたことが明らかになり、ファンを驚かせたことがある。

そんなハン・ソヒは、『プロジェクトY』(仮題)への出演が確定した。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。