キタニタツヤ、自身初のアリーナツアー2025年に開催決定

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■キタニタツヤ初のアリーナツアーは有明アリーナ2days、Asueアリーナ大阪の計3日間！

キタニタツヤが、2025年に自身初となるアリーナツアーを開催することを発表した。

これは、8月5日深夜に放送された『キタニタツヤのオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週月曜24時から放送）にて発表されたもの。

東京・有明アリーナ2days、大阪・Asueアリーナ大阪の計3日間の開催となる。

現在、キタニタツヤ オフィシャルファンクラブ ”CLUB UNREALITY”およびオフィシャルサイトにて先行抽選がスタートしている。

ライブ情報

キタニタツヤ Arena Tour 2025（仮）
2025年
03/15（土）東京・有明アリーナ
03/16（日）東京・有明アリーナ
03/20（木・祝）大阪・Asueアリーナ大阪

リリース情報

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キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/

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https://gemn-official.com/