キタニタツヤ、自身初のアリーナツアー2025年に開催決定
■キタニタツヤ初のアリーナツアーは有明アリーナ2days、Asueアリーナ大阪の計3日間！
キタニタツヤが、2025年に自身初となるアリーナツアーを開催することを発表した。
これは、8月5日深夜に放送された『キタニタツヤのオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週月曜24時から放送）にて発表されたもの。
東京・有明アリーナ2days、大阪・Asueアリーナ大阪の計3日間の開催となる。
現在、キタニタツヤ オフィシャルファンクラブ ”CLUB UNREALITY”およびオフィシャルサイトにて先行抽選がスタートしている。
ライブ情報
キタニタツヤ Arena Tour 2025（仮）
2025年
03/15（土）東京・有明アリーナ
03/16（日）東京・有明アリーナ
03/20（木・祝）大阪・Asueアリーナ大阪
リリース情報
2024.07.04 ON SALE
GEMN
DIGITAL SINGLE「ファタール」
2024.09.04 ON SALE
GEMN
SINGLEN「ファタール」
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/
GEMN OFFICIAL SITE
https://gemn-official.com/