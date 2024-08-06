»ñ»º²È¤Î¿Æ¤ÎÁêÂ³¤ËÇº¤à·Ð±Ä¼Ô¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¡È¿ôÀéËü±ß¡É¤Ë»×¤ï¤ºÓ¹¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÊì¿Æ¤ÎÌÜ¤Ë´ò¤·ÎÞ¡ÄÁ´°÷¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÄó°Æ¡×¤È¤Ï¡Ú·Ð±Ä¼ÔÀìÌçFP¤¬²òÀâ¡Û
Î¾¿Æ¤«¤é¼õ¤±¤¿·ÐºÑÅª»Ù±ç¤òÊÖºÑ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË¡¿Í¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÁêÃÌ¼Ô¤«¤éÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ÍÍê¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¸Ä¿Í¤Ç¹Ô¤¦Î¾¿Æ¤Î»ñ»º¤Ë¤«¤«¤ëÁêÂ³ÀÇ¤Ï¿ôÀéËü±ß¡Ä¡Ä¡£º£¤«¤é¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤Ï¡©¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒFP¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦±üÅÄ²íÌé»á¤¬¡¢ÁêÃÌ»öÎã¤ò´ð¤Ë²ò·è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¼Ô¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¤¢¤ëÆü¡¢²áµî¤ËË¡¿Í¤È¸Ä¿Í¤ÇÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼ÔA¤µ¤ó¤«¤é¡¢»ä¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡ÖÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡§50ºÐÂåÃËÀ·Ð±Ä¼Ô
¶È¼ï¡§¾®Çä¶È
Ç¯¾¦¡§8,000Ëü±ß
A¤µ¤ó¤Ï3¿Í·»Äï¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤ÈËå¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤ÏË¿¸©¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ëºß½»¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ»º²È¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¸µµ¤¤À¤«¤é¤è¤¤¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤ÈÁêÂ³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤È¤Ï¾¯¤·ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤½¤ÎÊÖºÑ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÆ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶âÁ¬Åª¤ÊÏÃ¤äÁêÂ³¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÁêÂ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÄÁêÃÌ¼Ô¤ÎË¡¿Í·Ð±Ä¾õ¶·
¤Þ¤º¤ÏË¡¿Í¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾Á°´ü¤Î·è»»½ñ¤È·î¼¡»î»»É½¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íø±×¤ÏÂ¿¾¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÚÆþ¶âÊÖºÑ¤ò¤·¤¿¸å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¡Ü¦Á¤Ç·è¤·¤Æ¹¥Ä´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ä¤«¤éA¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö°ìÅÙ¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ë¤³¤Î»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´Êó¹ð¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¶á¤¯¤ËÍè¤ëÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È´ó¤é¤ì¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç·Ð±Ä¤Î¤³¤È¤äÁêÂ³¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤«¤é¤Î¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÄó°Æ¤Ë¸ÍÏÇ¤ï¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌÌÃÌ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1½µ´Ö¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢A¤µ¤ó¤«¤é¡Ö±üÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀèÆü¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¤ª´ê¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤É¤¦¤â°ì¿Í¤Ç¤Ï¥¥Á¥ó¤ÈÏÃ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ø¤Î¾õ¶·ÀâÌÀ
ÅöÆü¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤ò¤·¤¿A¤µ¤ó¤È»ä¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Î¤´¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¤â¡Ö¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¿ÆÉã¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤ÎÈª¤â¿ÆÉã¤ÎÌ¾µÁ¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É°ÆÆâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Î¾¿Æ¤Ï70ºÐ¸åÈ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼Â¤ÏA¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±²°¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ì¾»É¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢²øëÃ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×¤Èµï´Ö¤ËÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÊìÍÍ¤¬Þ»¤ì¤¿¤ªÃã¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ÄÌ¤ê¤ËA¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤²ÍÍ¤ÇºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ªÉãÍÍ¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊìÍÍ¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÃ¤·½ª¤¨¤¿A¤µ¤ó¤¬¥«¥Ð¥ó¤«¤é·è»»»ñÎÁ¤È·î¼¡»î»»É½¤ò¡Öº£¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉãÍÍ¤Ï»ñ»º²È¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â·è»»»ñÎÁ¤Ï¤´Íý²ò¤Ç¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤È°ìÄÌ¤êÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤«¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¤È¤À¤±¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·½Å¤¿¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤¢¤È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç·è»»½ñ¤È·î¼¡»î»»É½¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¿ô»ú¤Û¤É¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉãÍÍ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ÁÌä¤ò¸ò¤¨¡¢ð÷¤¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤´°Â¿´¤ò¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¡·Êµ¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¤À¤±¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º»ý¤Á¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¥Ê¥·¤ÎÎ¾¿Æ¡£»ñ»º¤Ë¤«¤«¤ë¥Ø¥Ó¡¼¤ÊÁêÂ³ÀÇ
¾¯¤·¾ì¤¬ÏÂ¤ó¤À¤È¤³¤í¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Æü¤³¤Á¤é¤Ø¤ÎÆ»ÃæA¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÉÔÆ°»º¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î´ÉÍý¤âÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Þ¤¡¡×¤È¤ªÃã¤òÂù¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¸ÜµÒ¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤Ç»ñ»º²È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¢Âçºå¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Î¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»ñ»º²È¤¬Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¤ªÇº¤ß¤ä»öÎã¤Ê¤É¤ò°ìÄÌ¤ê¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤ªÉãÍÍ¤¬¤ª¤â¤à¤í¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡Ä¡ÄA¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀèÆü¡¢¤È¤¢¤ë¶È¼Ô¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¤ò¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ñÎÁ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤ÏÍÌ¾¤ÊÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÈË¿ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö³µ»»¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀÇ³Û¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ä¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÇ³Û¤Ï¿ôÀéËü±ß¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤¹¶â³Û¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÉãÍÍ¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»ñÎÁ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÝÀÇºâ»º¤Ë¤Ï½êÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤ä¶âÍ»»ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢A¤µ¤ó¤ØÂßÉÕ¤·¤¿¶â³Û¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤Á¤ó¤È»î»»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤È»àË´Âà¿¦¶â¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤´Î¾¿Æ¤È¤â¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï°ìÀÚ²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æ¤È¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ²È·Ï¿Þ¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Î¾¿Æ¤Ï¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¼ÁÌä¤â¸ò¤¨¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤´Íý²ò¤ò¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£°ìÄÌ¤êÊ¹¤½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤ÆÎ»¾µ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢3»þ´Ö¶á¤¤ÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤ÆÂà½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³¤½Ð¤·¤¿ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¥×¥é¥ó
¤½¤·¤ÆÆü¤ò²þ¤á¤ÆA¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤´Î¾¿Æ¤òË¬Ìä¤·¡¢»ä¤¬¤´Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¤â¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯
¢ÊÝ¸±¶â³Û1,500Ëü±ß¤Î°ì»þÊ§¤¤½ª¿ÈÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë
£A¤µ¤ó¤ÎË¡¿Í¤ò·ÀÌó¼Ô¤Ë¤·¤¿1,500Ëü±ß¤ÎÄê´üÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë
¢¤Î¡Ö°ì»þÊ§¤¤½ª¿ÈÊÝ¸±¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ß·ú¤Æ¤È³°²ß·ú¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ³Û¥¿¥¤¥×¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý»²¤·¡¢ÍÂ¶â¤òÊÝ¸±¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ýºâ»º¤«¤é³°¤»¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ£¤Î¡ÖË¡¿Í·ÀÌó¡×¤Ï¡¢¤´Î¾¿Æ¤ËA¤µ¤ó¤ÎË¡¿Í¤ÇÌò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·Ð±Ä¤Î¤ªÌÜÉÕÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼Ú¤ê¤¿»ñ¶â¤ÎÊÖºÑ¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¾¯¤·¤À¤±Ìò°÷Êó½·¤ò»ÙÊ§¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏA¤µ¤ó¤ÎË¡¿Í¤ÇÉéÃ´¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ë¤Ï°ì±ß¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯ÁêÂ³ÀÇÇ¼ÀÇ»ñ¶â½àÈ÷¤ÈÆó¼¡ÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬°ìÄÌ¤êÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¸å¡¢A¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤Þ¤ÇÉã¤µ¤ó¤ÈÊì¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤È¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ±üÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬µã¤»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ªÊìÍÍ¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÉãÍÍ¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»äÃ£¤Î¸Ä¿Í¤ÇÆþ¤ëÊ¬¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ä¸À¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½ñ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈA¤¬¤¯¤ì¤ëÊ¬¤Ï¡¢ÃÇ¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤è¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤´·èÃÇ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤´ÍÍ»Ò¤ÎA¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¤ªÉãÍÍ¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
±üÅÄ ²íÌé
³ô¼°²ñ¼ÒFP¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò