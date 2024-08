大ヒット公開中のディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』吹替版が、無料アプリ「HELLO! MOVIE」の音声ガイドに対応。

より多くの方に作品の感動を届けられるよう、全国の劇場でバリアフリー上映がスタートします!

「映画を、みんなで。」がテーマの無料アプリ「HELLO! MOVIE」に、ディズニー作品が初めて対応しました☆

ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』バリアフリー上映

バリアフリー上映:2024年8月8日(木)より開始

大ヒット上映中のディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』吹替版が、無料アプリ「HELLO! MOVIE」に対応し、音声ガイドによるバリアフリー上映をスタート。

ディズニーとしては初となる「HELLO! MOVIE」に対応したバリアフリー上映で、『インサイド・ヘッド2』の感動の物語が、より多くの方に届けられます☆

全世界が涙した『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』など、数々の心温まる感動の物語を贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

世界中の誰もが共感し、深く感動できる物語が高く評価され、制作スタジオとしてアカデミー賞長編アニメーション賞を最多受賞しています。

そんなピクサーが新たに贈り出した『インサイド・ヘッド2』は、2024年8月1日 より大ヒット公開中です!

どんな人の中にも広がっている、“感情たち”の世界を舞台にした『インサイド・ヘッド2』は、公開4日間 (7月31日 (水) の前夜祭興行を含む) の動員数で572,752人を記録。

2024年洋画No.1のオープニング記録を達成し、累計興行収入は7億3692万2780円となりました。

さらに、世界興行収入は15億5506万2246ドル (約2323億円) を超え、日本でも大ヒットした『トップガン マーヴェリック』や『アベンジャーズ』を超える勢い。

世界興行収入ランキング全体で、トップ10入りを果たす歴史的快挙を達成しています☆

※「HELLO! MOVIE」は耳が不自由な方のために字幕ガイドの機能も提供していますが、本作は洋画で、字幕上映で字幕を確認できるため音声ガイドのみ提供

HELLO! MOVIE

「HELLO! MOVIE」は「映画を、みんなで。」をテーマに、映画の字幕と音声ガイドが楽しめる無料アプリです。

スマートフォンやタブレット端末に「HELLO! MOVIE」アプリをインストールし、音声ガイドデータをダウンロードすれば対象作品を上映するすべての劇場の上映回で利用できます!

字幕上映版を選べる『インサイド・ヘッド2』では、吹替版を音声ガイド付きで楽しむことが可能。

目が不自由な方も、ディズニー&ピクサーによる感動の物語を劇場で楽しめます☆

感動の物語『インサイド・ヘッド2』が、音声ガイド付きで楽しめるよう「HELLO! MOVIE」アプリに対応。

2024年8月8日から「HELLO! MOVIE」アプリに対応する、ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』バリアフリー上映の紹介でした!

© 2024 DisneyPixar. All rights reserved.

