´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤ò²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç
Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºÇ¿·ºî¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É2¡Ù¿áÂØÈÇ¤¬¡¢ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡ÖHELLO! MOVIE¡×¤Î²»À¼¥¬¥¤¥É¤ËÂÐ±þ¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËºîÉÊ¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö±Ç²è¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡ÖHELLO! MOVIE¡×¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤¬½é¤á¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç
¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç¡§2024Ç¯8·î8Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï
Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºÇ¿·ºî¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¿áÂØÈÇ¤¬¡¢ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡ÖHELLO! MOVIE¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖHELLO! MOVIE¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç¤Ç¡¢¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¤Î´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ù
Á´À¤³¦¤¬ÎÞ¤·¤¿¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡Ù¡Ø¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿´²¹¤Þ¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤òÂ£¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤·¡¢¿¼¤¯´¶Æ°¤Ç¤¤ëÊª¸ì¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤òºÇÂ¿¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥¯¥µ¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÂ£¤ê½Ð¤·¤¿¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯8·î1Æü ¤è¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡È´¶¾ð¤¿¤Á¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«4Æü´Ö (7·î31Æü (¿å) ¤ÎÁ°Ìëº×¶½¹Ô¤ò´Þ¤à) ¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ç572,752¿Í¤òµÏ¿¡£
2024Ç¯ÍÎ²èNo.1¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤òÃ£À®¤·¡¢Îß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï7²¯3692Ëü2780±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï15²¯5506Ëü2246¥É¥ë (Ìó2323²¯±ß) ¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¡£
À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°Á´ÂÎ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹Îò»ËÅª²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¢¨¡ÖHELLO! MOVIE¡×¤Ï¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë»úËë¥¬¥¤¥É¤Îµ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤ÏÍÎ²è¤Ç¡¢»úËë¾å±Ç¤Ç»úËë¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á²»À¼¥¬¥¤¥É¤Î¤ßÄó¶¡
HELLO! MOVIE
¡ÖHELLO! MOVIE¡×¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±Ç²è¤Î»úËë¤È²»À¼¥¬¥¤¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¡ÖHELLO! MOVIE¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¥Ç¡¼¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤ÐÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·à¾ì¤Î¾å±Ç²ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
»úËë¾å±ÇÈÇ¤òÁª¤Ù¤ë¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿áÂØÈÇ¤ò²»À¼¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
ÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤ò·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¤¬¡¢²»À¼¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡ÖHELLO! MOVIE¡×¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¡£
2024Ç¯8·î8Æü¤«¤é¡ÖHELLO! MOVIE¡×¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª
Â³¤¤ò¸«¤ë
© 2024 DisneyPixar. All rights reserved.
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤ò²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É£²¡Ù¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¾å±Ç appeared first on Dtimes.