JO1、新曲「WHERE DO WE GO」ジャケットフォト3形態＆グループフォト公開

■ジャケットフォト&グループフォトは、JO1の大人なロマンが詰まったビジュアル!

JO1が、10月2日にリリースする9thシングル「WHERE DO WE GO」の、ジャケットフォト3形態とグループフォトを公開した。

8月1日に、リリース日を迎えるまでワクワクが止まらないコンテンツスケジュールをSNS上で発表したJO1。ファンの間で期待が高まるなか、その第1弾としてジャケットフォトとグループフォトが公開された。

今作のキャッチコピーである、“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”というメッセージを11人それぞれが3種の表情で示し、JO1の大人なロマンが詰まったビジュアルとなっている。

毎日向き合う現実のなかでも、心の中にロマン(理想、夢)を抱いている11人の青春を生きるJO1。今作には、毎日どこに向かっているのか、次の目的地がどこなのかは分からないが「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」という自信で、彼らが迎える新しい未来に向かって堂々と進む、といったコンセプトが込められている。リリース日まで、続々と公開される様々なSNSコンテンツやMVにも注目だ。

JO1は、夏の大型フェスにも出演を控え、11月~12月には全国4都市をまわるライブツアー『JO1DER SHOW』の開催を発表したばかり。勢いが止まらないJO1の活動から、今後も目が離せない。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

