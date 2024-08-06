５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７２．９４ドル（－０．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４４４．４ドル（－２５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７０７．６セント（－１１７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３９．５０セント（＋０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９０．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４４．２５セント（＋１５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２６８．７９（－１．３４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７２．９４ドル（－０．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４４４．４ドル（－２５．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７０７．６セント（－１１７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３９．５０セント（＋０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９０．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４４．２５セント（＋１５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２６８．７９（－１．３４）
出所：MINKABU PRESS