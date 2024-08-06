＜朝鮮日報＞韓国勢２８年ぶりの雄たけび 五輪バド女子シングルスで安洗塋が優勝



＜東亜日報＞韓国総合株価指数が過去最大の下げ幅…アジア株式市場「最悪の日」



＜中央日報＞韓国株式市場２３５兆ウォン消失、さらに高まる「景気後退の恐怖」



＜ハンギョレ＞株式市場「最悪の日」…「景気後退の恐怖」 時価総額２３５兆ウォン消失



＜京郷新聞＞１日で８．７７％安「がらがらと崩れた株価」 韓国総合株価指数「最悪の月曜日」



＜毎日経済＞米景気減速・ＡＩバブル・円キャリー取引…アジア株式市場でドミノ崩壊



＜韓国経済＞アジア株式市場「最悪の日」…恐怖が市場を支配した

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止