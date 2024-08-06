¿ÀÆàÀî¤Îµð¿ÍŽ¤Ì¾Ìç¤ÎðêÂÌÅ·Ž¤¥¹¥¿¡¼¤Îº²¤ò·Ñ¤°Å·ºÍ¡Ä¿¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°£µ¡×¤Î¿¿²Á
¿ÈÄ¹193Ñ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»Ìîµå¤â¡ÖÂç·¿²½¡×¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦º£Ä«´Ý(¤±¤µ¤Þ¤ë)Íµ´î¤Ï188Ñ¤Î¹â¤µ¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ê¼¸ËÂç²ñ·è¾¡¤ÇÌÀÀÐ¾¦¶È¤ò´°Éõ¡¢ÊóÆÁ¤ò£¶Ç¯¤Ö¤ê²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÅê¼ê¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤À²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹Ã»Ò±à¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬À¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÉáÃÊ¤«¤éÊªÀÅ¤«¤ÊÃË¤Ï¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤È¿¼¹È¤ÎÍ¥¾¡´ú¤òÁÀ¤¦¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î·è¾¡¤Ç·òÂç¹âºê¤ËÇÔ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢²Æ¤Î½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤ÊÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¿¡£151Ò¡¿£è¤Î¼«¸ÊºÇÂ®µÏ¿¤Ï¡¢À»ÃÏ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ô»ú¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¼«Ê¬¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤²Æ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤â´°Éõ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÃË»Ò¹»¤Ç¤¢¤ëÊóÆÁ¤ÎÌîµåÉô¤Ï¡¢143¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¤À¡£Âç³Ñ·òÆó´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¦º£Ä«´Ý¤ò¡ÖÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¹ó½ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î·è¾¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Áö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤éÎÏÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ä«´Ý¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡¢´Ø¥á¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë³Ø±¡¤Ë½êÂ°¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¤Îº¸ÏÓ¡¦ÃæºêÎ°À¸(¤ë¤¤)¤äÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎÍ··â¼ê¡¦ºÍÅÄÏÂ¶õ(¤ï¤¯)¡¢£²Ç¯À¸¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¶âËÜ´ÓÂÁ¤é¤¬¤¤¤¿¡£À»ÃÏ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢Ãç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¤½¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ë¤Ï¡íÅì¤Îµð¿Í¡í¤¬¤¤¤ë¡£198Ñº¸ÏÓ¤ÎÆ£ÅÄÎ°À¸(¤ê¤å¤¦¤»¤¤)¤À¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Î²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¾ÅÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¡£¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Î¸þ¾åÀï¡¢·è¾¡¤Î²£ÉÍÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤êÈ´¤¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤Ç¤âµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´¤Ë·è¤á¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢´ÆÆÄ¤äÃç´Ö¤ÎÎÞ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¡£¾ð¤±¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¤Þ¤À·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÍÍ»Ò¸«¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢½é²ó¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹â¿ÈÄ¹¤ÎÅê¼ê¤ÏÄ¹¤¤¼êÂ¤òÁà¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Â²¼¤Î¥´¥í½èÍý¤ä¸£À©¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ£ÅÄ¤Ï´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£µåÂ®¤Ï140Ò¡¿£èÂæ¤òµÏ¿¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÈÂ¿ºÌ¤À¡£µ¬³Ê³°¤ÎÄ¹¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÍøÅÀ¤È·çÅÀ¤ò¿Ö¤Í¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®ÊÁ¤ÊÅê¼ê¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÓÉÒÀ¤Ç¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿ÈÄ¹¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤éÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï·ù¤À¤È»×¤¦¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍøÅÀ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
18.44£íÀè¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ£ÅÄ¤ÎÅêµå¤Ï£²³¬¤«¤éÇòµå¤òÅê¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Æ£ÅÄ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÆÈ¼«¤ÎÎý½¬Ë¡¤ÇÄ¾µå¤Î¼Á¤È³ÑÅÙ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê66¡Ë¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢¡íµð¿Í¡í¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬ÂÀ¤¤³Ø¹»¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ£ÅÄ¤â¥×¥í¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ£²Ç¯È¾¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ°ì¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î½Õ¤«¤éÄãÈ¿È¯¤Î¿·´ð½à¥Ð¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»Ìîµå¤ÏÅê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºòÇ¯¤Î²Ö´¬Åì¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤ä¹ÎÍ¡¦¿¿Æé·Å¡ÊÂçºå¾¦¶ÈÂç¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÌî¼ê¤è¤ê¤â¡¢½ÓÂ¡¦¹ªÂÇ¤ÎÌî¼ê¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¿·»þÂå¤Î¿½¤·»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊðêÂÌÅ·¤¬¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ë¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ¤¬£³ËÜ¤·¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£Õ¡Ý18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂåÉ½¸õÊä¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¡¦¶Î¼ÍÛ(¤ê¤ç¤¦¤ä)¤Ç¤¢¤ë¡£50£í¤ò£µÉÃ£¸¤ÇÁö¤ê¡¢£±Ç¯»þ¤Ë¤ÏÅê¼ê¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¶¯¸ª¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¶¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤¬Ç»¸ü¤À¤¬¡¢Æ±¹»¤«¤éÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Æ£¸¶¶³Âç¡Ê24¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£º£¤ÏÂÇÎ¨¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁö¹¶¼é¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
±¦¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òµó¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñÇÆ¼Ô¡¦ÀçÂæ°é±Ñ¤òµÜ¾ëÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇË¤ë¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿À»ÏÂ³Ø±à¤Î»°±º¹Âç¤À¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿½é²ó¤Ë¡¢Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î»³¸ýÎ÷²¦¤Ë11µå¤òÅê¤¸¤µ¤»¤ëÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÆâÌî¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ´¤ê¤¬À»ÏÂ¤ÎÌî¼ê¿Ø¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ç19°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
»°±º¤Ï£±Ç¯À¸¤Î²Æ¤«¤é¼çÎÏ¡££²Ç¯Á°¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¤Ë·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°±º¤Ï¡¢Ã¼À°¤ÊÁê¹¥¤òÊø¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Ï¤¹¤´¤¤Áê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¾ì½ê¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥«¥Ê¥Î¥¦ÀûÉ÷¡×ºÆ¤Ó
Æ±¤¸ÅìËÌ¤Î½©ÅÄ¤Ë¤â¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¶âÂÇÀ¶È¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦µÈÅÄÂçµ±¤À¡££¶Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢¥«¥Ê¥Î¥¦ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿µÈÅÄµ±À±¡Ê24¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¡£
£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¡¢´Î¤Ã¶Ì¤ÎÂç¤¤¤µå»ù¤À¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½©ÅÄÂç²ñ·è¾¡¡¦½©ÅÄ¾¦Àï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡££¶ÂÐ£´¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËµÈÅÄ¤¬¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶²ÂÍ¤¼ç¾¤ËÌÜÇÛ¤»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¨¤ò¤Ä¤¤¤Æµï¹ç¤¤¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£·»¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ø¥Ý¡¼¥º¡×¤À¡£
¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÅÀº¹¤Ï£²ÅÀ¡£Æ±ÅÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼þ°Ï¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØºÇ¸å¤Ï¤³¤ì¡Ê»ø¥Ý¡¼¥º¡Ë¤ÇÄù¤á¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ²ÂÍ¤¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¸å¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë£²»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤½¤³¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï£¶Ç¯Á°¡¢·»¤¬ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤è¤êÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¶ØÃÇ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Äï¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ì¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ä¡Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
16°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ154µå¤òÅê¤¸¤Æ¤â¡¢½©ÅÄ¾¦¤ËµÕÅ¾¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤ëÂÎÎÏ¤È¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Îµ¤Ç÷¤È¤«¤Ï·»¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇÂ®¤Ï145Ò¡¿£è¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤Éµå¼ï¤âËÉÙ¤À¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Éð´ï¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½µå¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÂçµ±¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö·»¤µ¤ó¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤¤ó½Ð¤¿¥Ó¥Ã¥°£µ¤¬100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë½¸¤¦¡£Èà¤é¤ÎÃæ¤«¤é¿·»þÂå¤ÎÇÆ¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯8·î16Æü¹æ¤è¤ê