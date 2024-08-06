６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１５：００ 独・製造業新規受注
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・貿易収支
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：大林組<1802>，鹿島<1812>，高砂熱<1969>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，キリンＨＤ<2503>，ニチレイ<2871>，日清食ＨＤ<2897>，三井化学<4183>，応化工<4186>，参天薬<4536>，ＵＳＳ<4732>，出光興産<5019>，ダイキン<6367>，ブラザー<6448>，横河電<6841>，シスメックス<6869>，三菱重<7011>，川重<7012>，ＩＨＩ<7013>，全国保証<7164>，スズキ<7269>，ヤマハ発<7272>，リコー<7752>，Ｇウイン<8111>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東京海上<8766>，京王<9008>，ＪＲ九州<9142>，ソフトバンク<9434>，ＮＴＴデータ<9613>，スクエニＨＤ<9684>ほか
※海外企業決算発表：アムジェン，キャタピラーほか
出所：MINKABU PRESS
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１５：００ 独・製造業新規受注
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・貿易収支
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：大林組<1802>，鹿島<1812>，高砂熱<1969>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，キリンＨＤ<2503>，ニチレイ<2871>，日清食ＨＤ<2897>，三井化学<4183>，応化工<4186>，参天薬<4536>，ＵＳＳ<4732>，出光興産<5019>，ダイキン<6367>，ブラザー<6448>，横河電<6841>，シスメックス<6869>，三菱重<7011>，川重<7012>，ＩＨＩ<7013>，全国保証<7164>，スズキ<7269>，ヤマハ発<7272>，リコー<7752>，Ｇウイン<8111>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東京海上<8766>，京王<9008>，ＪＲ九州<9142>，ソフトバンク<9434>，ＮＴＴデータ<9613>，スクエニＨＤ<9684>ほか
※海外企業決算発表：アムジェン，キャタピラーほか
出所：MINKABU PRESS