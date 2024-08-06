日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1990円高の3万3370円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46867.46円 ボリンジャーバンド3σ
44329.77円 ボリンジャーバンド2σ
41792.09円 ボリンジャーバンド1σ
39254.40円 25日移動平均
38940.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38798.80円 75日移動平均
38335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36837.50円 200日移動平均
36716.71円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・基準線
35570.00円 5日移動平均
34800.00円 一目均衡表・転換線
34179.03円 ボリンジャーバンド2σ
33370.00円 6日夜間取引終値
31641.34円 ボリンジャーバンド3σ
220.59円 5日日経平均株価現物終値
株探ニュース
46867.46円 ボリンジャーバンド3σ
44329.77円 ボリンジャーバンド2σ
41792.09円 ボリンジャーバンド1σ
39254.40円 25日移動平均
38940.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38798.80円 75日移動平均
38335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36837.50円 200日移動平均
36716.71円 ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円 一目均衡表・基準線
35570.00円 5日移動平均
34800.00円 一目均衡表・転換線
34179.03円 ボリンジャーバンド2σ
33370.00円 6日夜間取引終値
31641.34円 ボリンジャーバンド3σ
220.59円 5日日経平均株価現物終値
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