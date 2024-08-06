　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1990円高の3万3370円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

46867.46円　　ボリンジャーバンド3σ
44329.77円　　ボリンジャーバンド2σ
41792.09円　　ボリンジャーバンド1σ
39254.40円　　25日移動平均
38940.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38798.80円　　75日移動平均
38335.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36837.50円　　200日移動平均
36716.71円　　ボリンジャーバンド-1σ
36430.00円　　一目均衡表・基準線
35570.00円　　5日移動平均
34800.00円　　一目均衡表・転換線
34179.03円　　ボリンジャーバンド2σ
33370.00円　　6日夜間取引終値
31641.34円　　ボリンジャーバンド3σ
220.59円　　5日日経平均株価現物終値


株探ニュース