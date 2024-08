マーベル映画『ブレイド』シリーズ3部作で主演を務めたウェズリー・スナイプスが、現在マーベル・スタジオで企画されている(MCU)版『ブレイド』を中止にするべきだと主張する記事に反応を見せた。

マハーシャラ・アリが主演を務めるMCU版『ブレイド』は企画発表から5年が経過しているが、現在も脚本が執筆されている状況。監督が2人が離脱したことで方向性が定まらず、企画を不安視する声もある。

そんな中、スナイプスは自身のInstagramで「マハーシャラ・アリの『ブレイド』映画をキャンセルし、ウェズリー・スナイプスのデイウォーカーをMCUに持ち込むべき」とのタイトルが付けられた2024年8月1日掲載の記事のスクリーンショットをシェア。キャプションでは「君たち全員、どうかしてるよ!ハハハ」とだけ書き残した。

引用先の記事は、『&ウルヴァリン』で奇跡の復帰を果たしたウルヴァリン役ヒュー・ジャックマンが「何世代ものファンにとってウルヴァリンであった」と前置いた上で、「スナイプスとデイウォーカー(ブレイド)についても同じことが言える」と主張。「スナイプス版ブレイドには特別な感傷があり、それを再現するのは難しいだろう」と、後にも先にもブレイドはスナイプスだけなのだと説いている。

スナイプスが、同記事の主張に賛成なのか反対なのか、もしくは中立の立場なのかは判然としない。同じ時期に掲載された他メディアのインタビューでもスナイプスはMCU版『ブレイド』に言及していたが、この時はアリに「幸運を祈る」とおり、企画を支持する意向を見せていた。

今のところ、マーベル・スタジオはMCU版『ブレイド』を実現させようと企画を進めている模様。スタジオ社長のケヴィン・ファイギも「最も大切なのは、急ぐことなく、正しい『ブレイド』の映画を作ること」と意気込みを。US公開は2025年11月7日と近づいてきている。続報に期待したい。

