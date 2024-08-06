¿¹±ÊÂîÏº¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°ì¿§¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¶ì¸À¡ÖÊóÆ»¤¬°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë
8·î5Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤¬¡¢·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº»á¤È¶¦¤Ë¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤ÎËÜ²»¤Î¥³¥é¥à¤«¤é¡¢ÂçÌð±ÑÂå»á¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÇ®µ¤¤È¥¬¥¶¤Î¸½¾õ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥³¥é¥à¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¤è¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÃæÅì¤Ç¤ÏÀïÁè¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥é¥ó¤â»²²Ã¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤·¡Ä
¿¹±ÊÂîÏº»á¡¡»ä¤â¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÏÉáÄÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ï¥í¥·¥¢¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡Ä
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÇÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¾åÌîÀéÄá»Ò»á¤¬¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¹ñ²È¤Ê¤ÉÇØÉé¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬¤À¤ó¤À¤ó¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ð¤«¤ê¡£¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¤¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¤Îµ»ö¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Â¾½ê¤Î¹ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¿§Ç»¤¯½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹±Ê»á¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ï³§¤ó¤Ê¤¬¥¹¥Ýー¥ÄËüºÐ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸°¤Ë¤·¤Æ¹ñÌ±¤òÅý°ì¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬»ä¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤¬µï¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤¬µï¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÈãÈ½¤òµö¤µ¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í
ÂçÃÝ¡¡¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í
¿¹±Ê»á¡¡ÊóÆ»¤¬°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¸«¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯