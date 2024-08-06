¹â¶¶Íõ¡¡¡ÖÍõ¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×ÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤³°Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Î°¦¾ð¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡Âè£±£±Æü¡á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢£³¡½£²ÆüËÜ¡Ê£µÆü¡¢¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£¸¶¯ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿£±£¹£·£²Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÂç²ñ°ÊÍè¡¢£µ£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌ´¤ÏÇË¤ì¤¿¡£¹¶¼é¤Î¼´¡¦¹â¶¶Íõ¡Ê¤é¤ó¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Âçºå¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à£³°Ì¤Î£±£¶ÆÀÅÀ¤âÀËÇÔ¡£²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íõ¤ÎÊì¡¦¾®É´¹ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢Â©»Ò¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áµÜ²¼µþ¹á¡Ë
* ¡¡*¡¡ * ¡¡*
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¡¢Íõ¤Ï¾ï¤Ë·»¤ÎÎÝ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ¤ÎÂç¤¤¤·»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íõ¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¤ªÍ·µº²ñ¤Ç¤Ï¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁ°Æü¤ËÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍõ¤ÎÁ´¤Æ¤ÏÎÝ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÎÝ¤¬Ìîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤éÍõ¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¥Ð¥ì¡¼¤â¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Éã¤ÏÌîµå¡¢Êì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ì²È¡£·»Äï¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤âÄÌ¤¸¤ëÌ¾Á°¤ò¼´¤Ë¡ÖÌîµå¤·¤¿¤é³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤«¤é¡ÖÍõ¡×¤Ç¡¢·»¤â¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ÖÎÝ¡×¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®³Ø£±Ç¯¤ÎÍõ¤Ï¡¢ÎÝ¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤Ë¡¢ÂÎ°é´Û¤Î¶ù¤Ç£³ºÐ²¼¤ÎËå¡¦è½¡¹¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç¿Í¿ô¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø£±¿ÍÂ¤ê¤Ò¤ó¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¡¢Íõ¤â¡Ø¤¨¡Á¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢£²³ØÇ¯¾å¤Î·»¤¬¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢£µÇ¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íõ¤Ë¤ÏÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÝ¤¬Â´¶È¤·¤¿»þ¤Ë¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËèÆüµã¤¤¤Æ¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¥²¡¼¥à»°Ëæ¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤È¥é¥°¥Ó¡¼¡¢Ìîµå¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸«¤Æ¤ß¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¡©¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢·ë¶É¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¾®³Ø£¶Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£°£±£³Ç¯¡¢£·Ç¯¸å¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íõ¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Â´¶ÈÊ¸½¸¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê£²£°Ç¯¤Ï¡ËÎÝ¤¬£²£°ºÐ¡¢Íõ¤¬£±£¸ºÐ¡£½Ð¤é¤ì¤ëÇ¯¤À¤Í¡¢¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÍõ¤Ë¤Ï¡Ê¾®¤µ¤¤º¢µã¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤á¤¿¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ËÃæ³Ø¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ð¥ì¡¼ÉôÆþ¤ë¤Î¡©¤È£±£°£°Ëü²óÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î»þ¤Ï°Õ»Ö¤¬¸Ç¤¯¡Ø¤ä¤ë¡Ù¤È¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¥¦¥½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»¤ËÆþ¤ë¤È£³Ç¯¤ÇÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢½éÍ¥¾¡¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢£²£°Ç¯£²·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££¸¶¯¤Ë¹×¸¥¤·¤¿£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ç¼´¤È¤·¤Æº£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÄ©¤ó¤À¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÁ´ÆüËÜ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âÍõ¤Ê¤é¤¤¤ÄÁª¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¡ÊÌµ´ÑµÒ»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ÛÎã¤Î³¤³°Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤â²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¸å¡¢Íõ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥Ñ¥É¥Ð¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÂÎÂç¤Ëºß³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÍõ¤â¹Ô¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤±¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë£±¿Í¤Ç½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂç³Ø¤¬µÙ¹Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢µþÅÔ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÂæ½ê¤ËÎ©¤Ä¤Èà¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£á¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡ËÃë¤Ï¼«¿æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢ºî¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Í¤È¡£ºÇ½é¤ÏÍõ¤¬¹¥¤¤Ê¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¾Æ¤¤òºî¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¿æÈÓ´ï¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶²È¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤À¤È£±¥¥í¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢½éÇ¯ÅÙ¤Î£²£±¡½£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿´¿È¤È¤âÈèÊÀ¤¹¤ëËèÆü¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëÊì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íõ¤ÏÃë¿©¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»ä¤ÏÍ¼¿©¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡£º£Æü¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤äÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤É¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ÊÏ¢Íí¤Ï¡Ë¤Û¤ÜËèÆü¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡Ë¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤¿¡£Íõ¤¬¡Êµ¢¹ñ¤·¤Æ¡ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡ØÎ»²ò¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤¬Íè¤ë¤°¤é¤¤¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡£³Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ê¤Ï¹¶¼é¤Î¼´¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍõ¤Î»î¹ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿¡Ê·»¤Î¡ËÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤ò¼õ¤±¡¢°Û¹ñ¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿Íõ¡££³Ç¯Á°¤«¤é¤Î³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£