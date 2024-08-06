ÈÓ¾Â°¦¡¢¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤Ç21ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÈÓ¾Â°¦¤¬¡¢5Æü¤Ë21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÈÓ¾Â°¦¡õÈ¬ÌÚÍ¦À¬
¡¡º£ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ËÙÀÚ¤Á¤è¤ß¤ò±é¤¸¤ëÈÓ¾Â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éã¡¦¿®ÂÀÏºÌò¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¡¢Äï¤ÎÂó¿¿Ìò¤ÎÈÖ²ÈÅ·¿ó¡¢¡ÈÂçÀèÀ¸¡É¤³¤ÈÁÄÊì¤ÎÉ´¹ç»ÒÌò¤Î²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¡¢¤½¤·¤ÆÊì¡¦ÉöÌò¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬½¸¹ç¤·¤¿¡ÈËÙÀÚ²È¡É¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏÆî¤¯¤óÌò¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢»£±Æ¤Ï¿Ê¹Ô¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢È¬ÌÚ¡õÉðÅÄ¤¬±¿¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î²Î¤¬Î®¤ì¡¢ÈÓ¾Â¤Ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ª¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡ÖÇ¯¡¹¡¢1Ç¯²á¤®¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹ÈÓ¾Â¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤¦!?¡×¤È¶Ã¤¡¢²Ã²ì¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ï¤Í¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö21ºÐ¤ÎÇ¯¤Ï1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤ó¤Ç¡¢Ë¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÈÓ¾Â°¦¡õÈ¬ÌÚÍ¦À¬
¡¡º£ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ËÙÀÚ¤Á¤è¤ß¤ò±é¤¸¤ëÈÓ¾Â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éã¡¦¿®ÂÀÏºÌò¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¡¢Äï¤ÎÂó¿¿Ìò¤ÎÈÖ²ÈÅ·¿ó¡¢¡ÈÂçÀèÀ¸¡É¤³¤ÈÁÄÊì¤ÎÉ´¹ç»ÒÌò¤Î²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¡¢¤½¤·¤ÆÊì¡¦ÉöÌò¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬½¸¹ç¤·¤¿¡ÈËÙÀÚ²È¡É¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏÆî¤¯¤óÌò¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢»£±Æ¤Ï¿Ê¹Ô¡£¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢È¬ÌÚ¡õÉðÅÄ¤¬±¿¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î²Î¤¬Î®¤ì¡¢ÈÓ¾Â¤Ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ª¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡ÖÇ¯¡¹¡¢1Ç¯²á¤®¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹ÈÓ¾Â¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤¦!?¡×¤È¶Ã¤¡¢²Ã²ì¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ï¤Í¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö21ºÐ¤ÎÇ¯¤Ï1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤ó¤Ç¡¢Ë¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£