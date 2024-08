いまは日本が世界を席巻しているが…「半導体の二の舞」になるかもしれない超巨大産業の実体

「失われた30年」「世界で唯一経済成長していない先進国」と揶揄される日本経済だが、その中で20年間で3倍近くも市場規模を広げた業種がある。アニメだ。2002年に1兆968億円だった市場規模は2022年に2兆9,277億円まで成長した。またアニメほどの急伸ではないものの、アニメから派生も含めたキャラクターの2023年度の市場は2兆6,969億円にも及ぶ。

世界でも独走中の日本のアニメ・キャラクター市場だが、果たして本当に安心できるのか? 半導体の悪夢がアニメ・キャラクター市場でも起きるのではないか?

世界のコンテンツ市場は123兆6,000億円!

宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」がアカデミー賞を取るなどアメリカの日本アニメに対する評価は年々高まっている。コンテンツ市場でも注目のアニメから、JETROの「アニメ関連サービス・商品に関する米国市場レポート」を見てみよう。

世界全体のコンテンツ産業規模は123兆6,000億円、その半分の57兆3,000億円を北米市場が占めている。北米を抜きにしてコンテンツ市場は語れない。

北米でのアニメ人気はコロナから始まった。家にいる時間が長くなり、ネットフリックスのようなサブスク制の映像コンテンツサービスの加入者数が増加、見たことのなかったアニメを見る人たちが増えた。また「Kidult」という言葉が生まれ、大人が子ども用のコンテンツを楽しむことに抵抗がなくなった。

日本での放送と世界での放送がほぼ同時とサイマルキャスト(同時放送)になっていることもアニメファンの増加につながっている。

体験の共有という点から、コラボカフェに足を運ぶユーザーは増えている。アメリカでもワンピースのコラボカフェやサンリオのキティカフェ、ぐでたまカフェがオープン、連日、行列ができているという。

ファンは現実でもキャラクターを所有したいという願望が強く、日本でいう推し活が世界的に広がっている。

圧倒的なポケモンとキティ

TITLEMAX "The 25 Highest-Grossing Media Franchises of All Time"によれば、2018年までのキャラクター累計収入ランキングは、1位がPokemon(ポケモン)で921億ドル、2位がHello Kitty(ハローキティ)800億ドル、3位がWinnie the Pooh 750億ドル、4位Mickey Mouse & Friends 706億ドル、5位Star Wars 656億ドル、6位Anpanman(それいけ!アンパンマン)603億ドルと続く。日米キャラクターは圧倒的に強く、他国をまったく寄せつけていない。

世界市場で勝負する場合、キャラクターに物語があるかどうかは、ユーザーの認知度を大きく左右する。ぐでたまはキャラクターとして無名だったが、ネットフリックスでアニメを放映してから急激にファンを獲得した。最強キャラクターであるポケモンは映画で、キティはアニメ化してブレイクした。

YOUTUBEやTikTokなどSNSも利用しつつ、日米で時差のないプロモーションが必要になる。またアメリカのファンはキャラクターと一緒に写真を撮ったり遊んだりといった体験を重視する。アニメエキスポ(日本のコミケに似たイベント)でも、そうしたサービスがあるブースに人が集まる。

今後期待できるのは女性向けのアニメ市場だ。2023年では男性視聴者の割合が男性71.9%に対して女性28.1%と低い。しかし女性視聴者の装荷率は著しく、今後2030年まで男性15.2%に対して女性19.0%と女性の市長が伸びていくと考えられている。海外に比べ日本の女性向け商品やコンテンツはバリエーションも多く、今後が期待できる。

商品の承認が遅く、商機を逃す日本企業

向かうところ敵なしに見える日本のコンテンツ力だが、同じように絶好調だった半導体、家電市場はあっという間に中韓に奪われた。同じことが起きないとは限らない。現在の日本の問題点を見てみよう。

同レポートによると日本のキャラクター商品は卸値が高いのだそうだ。販売価格に対して卸値が6〜7.5割。対してアメリカは卸値が4割。単純な利益率ではなく、原価構造の違いなどが影響している。

また日本企業はキャラクター商品の承認に時間がかかることが一番の課題で、米国ファンの需要を満たすための体制が不十分で供給が追いついていない。そのすき間を縫って中国製の海賊版が一気に市場に出回り、正規ライセンス品が駆逐され、商機を逃しているという。

携帯電話や家電市場を日本が失った時、多くのコンサルタントが東南アジア向けの単機能の携帯電話、つまり電話とメール以外の機能を省いた商品をできる限り安く出すべきだと提言していた。しかし日本メーカーは高機能製品にこだわり、商品サイクルも遅く、市場を中韓に奪われた。コンテンツ市場でも、まるで同じことが起きている。

ユーザーのニーズに合わせた迅速なビジネスが求められているわけだが、官僚化している日本のメーカーにスピード感のあるビジネスが期待できるのだろうか。携帯電話も家電も飛行機の中で決済まで持って行く韓国に、日本に帰って会議を経て決済が1カ月の日本は勝負にならなかった。その反省をキャラクター業界は他山の石として教訓にすべきだろう。

日本進出を始めた中韓台

韓国の児童書『科学漫画サバイバル』シリーズが世界中で3000万部も売れていることをご存じだろうか。日本でもシリーズ1000万部越えというコミックに負けない部数を売り上げている。

韓国が国を挙げてコンテンツ事業に取り組んでいることはご存じだろうが、1999年に制定した「文化産業振興基本法」をきっかけにコンテンツ産業育成事業を開始し、2002年には「オンライン・デジタルコンテンツ産業発展法」を制定、2019年にはコンテンツ産業を国家主力産業とすべく「コンテンツ産業3大革新戦略」を発表している。

こうした韓国の成功に続けと言うわけではないだろうが、アジア圏のキャラクタービジネス戦略に絵本は大きなウェイトを占めている。

台湾作家の絵本『ママはおそらのくもみたい』(ポプラ社)が売れている。母親を失った子カエルが母親のことを思い出そうとして思い出せない話だそうだ。ポプラ社は海外作家に力を入れているが、中でも台湾には注力している。

台湾で売れた児童書の翻訳『クロロ宇宙探検隊』(ポプラ社)は宇宙猫のクロロがさまざまな星の探検をする物語。クロロはキャラクター商品として展開しており、お菓子メーカーとコラボして日本で商品化したり、LINEスタンプを販売したりと着々とセールスを進めている。

アニメでは日中、日韓のコラボは増えており、韓国のウェブトーンを原作にした「俺だけレベルアップな件」を日本のスタジオがアニメ化した。この作品はウェブトーンから世界同時展開で日本版の他に英語版などが制作されていた。

中国のコンテンツ産業は2017年9月国家統計局発表では、2016年の市場規模は3兆元、日本円で換算で51兆円だという。中国はネットの使い方が世界的にも進んでおり、企業アカウントを取得するとアニメの制作状況や映画の進行状況がわかり、その場でチケットやグッズをオンラインで購入できる体制が整っている。こうしたユーザーのニーズに合わせたネット展開は日本は弱い。

内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局の資料によると世界のコンテンツ市場(アニメ以外にゲーム、映像、出版も含む)は、石油化学産業、半導体産業よりも大きく、日本発コンテンツの海外売上は、鉄鋼産業、半導体産業の輸出額に匹敵する規模なのだそうだ。

コンテンツ市場は子ども向けと言われていた規模をはるかに超え、国の財政を左右するところまで成長した。この芽が潰されることなく、世界を席巻するためにクリエイターの待遇改善やユーザーサイドに立ったビジネスができる環境づくりを国や業界に期待したい。

